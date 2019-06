Nationala de rugby a Romaniei va intalni duminica, 16 iunie, ora 01:30, in cel de-al doilea meci test World Rugby al acestei luni, Brazilia. Partida va avea loc pe Stadionul Jaime Cintra din Jundiai si va fi cea de-a doua intalnire dintre cele doua reprezentative.

Pentru partida cu Brazilia, antronorul Marius Tincu a facut patru modificari in XV-le de start, fata de cea cu Chile. Astfel, din primul minut vor intra Alexandru Savin, Ovidiu Cojocaru, ambii in linia intai, Ionut Muresan in linia a doua si Daniel Plai pe post de uvertura, in timp ce Marius Iftimiciuc se va afla pe banca de rezerve, o alta noutata fata de intalnirea anterioara, cea cu Chile.

„Am avut o saptamana foarte buna ca pregatire si asta sper sa se vada in timpul meciului cu Brazilia. Meciul de maine va fi foarte greu, chiar daca sunt pe locul 24 in lume au o gramada foarte buna pentru ca au un antrenor argentinian, au un 10 foarte bun, neozeelandez si stie bine jocul. Noi trebuie sa fim seriosi, sa facem o aparare buna, sa ne castigam mingile in tusa si gramada si apoi vedem cum decurge jocul. Imi doresc ca jucatorii sa realizeze responsabilitatea pe care o au in momentul in care intra pe teren si sa dea totul, asa cum fac de fiecare data”, a declarat Marius Tincu, antrenor principal interimar.

Echipa Romaniei pentru Brazilia: 1. Alexandru Savin (CSM Bucuresti), 2. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), 3. Alexandru Gordaș (CSM Bucuresti), 4. Ionuț Mureșan (Timisoara Saracens), 5. Marius Antonescu (Bourg-en-Bresse), 6. Mihai Macovei (C) (Colomiers), 7. Adrian Ion (CSM Bucuresti), 8. Cristi Chirica (CSM Stiinta Baia Mare), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (CSA Steaua), 11. Nicolas Onuțu (CSM Bucuresti), 12. Florin Vlaicu (CSM Bucuresti), 13. Taylor Gontineac (Clermont Espoirs), 14. Mihai Lămboiu (CSM Stiinta Baia Mare), 15. Dorin Manole (CSM Stiinta Baia Mare)

Rezerve:

16. Constantin Pristăviță (CSM Stiinta Baia Mare), 17. Eugen Căpățînă (Timisoara Saracens), 18. Cosmin Manole (CS Dinamo), 19. Johan Van Heerden (Perpignan), 20. Marius Iftimiciuc (Timisoara Saracens), 21. Gabriel Rupanu (Timisoara Saracens), 22. Tudor Boldor (CSA Steaua), 23. Robert Neagu (CSA Steaua)

Staff: Marius Tincu- antrenor principal interimar, Lasha Tavartkiladze – antrenor, Mugurel Preda – antrenor, Florin Tasca – preparator fizic, Constantin Gheara – manager, Ciprian Caplescu – asistent manager, Mihai Matei – manager media, Wanya-Cringu Daniel-Razvan – doctor, George Radu – kinetoterapeut, Valentin Toma – kinetoterapeut