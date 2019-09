Federatia Romana de Rugby si Departamentul de Inalta Performanta al World Rugby doresc sa anunte ca, incepand din luna noiembrie, echipa nationala de seniori a Romaniei va fi pregatita de catre Andy Robinson. In varsta de 54 de ani, acesta este unul dintre cei mai titrati antrenori englezi, castigator cu echipa nationala a Angliei al titlului mondial in 2003, aceasta fiind singura echipa din Europa care a cucerit trofeul Webb Ellis.

Acesta va beneficia de expertiza tehnica a lui Marius Tincu, cel care a asigurat interimatul echipei nationale a Romaniei in acest an, si care va prelua functia de manager de performanta/antrenor federal in cadrul Federatiei Romane de Rugby.

„Dupa analiza facuta in acest timp din functia de antrenor principal interimar al echipei nationale am realizat cata munca trebuie realizata la nivelul juvenil pentru a avea copii, jucatori, antrenori si educatori pregatiti sa poata face pasul la echipele din SuperLiga CEC Bank sau in strainatate. Este o noua provocare pentru mine in primul rand ca om si in al doilea rand ca roman, voi incerca sa dau inapoi rugbyului romanesc ce mi-a dat el mie. Trebuie sa reusim sa ii facem pe copii sa viseze rugby, sa isi doreasca sa joace pentru echipa nationala, trebuie sa descoperim pe altii cel putin la fel de buni sau chiar mai buni ca Macovei, Lucaci, Vlaicu, Calafeteanu, Lazar, Burcea si omit multi alti jucatori care au facut performanta la echipa de club si nationala. Trebuie sa avem aceeasi pasiune ca atunci cand am pus prima data mingea de rugby in mana, cand am marcat primul eseu, pasiune care trebuie inviata pentru ca ea exista in toate piepturile oamenilor care practica acest sport, peste tot in lume. Va fi foarte greu, dar tot ce este greu si castigat cu multa transpiratie si munca este placut si ramane vesnic in mintea si sufletul oamenilor. Vom crea cu ajutorul celor implicati un plan de antrenament la toate categoriile de varsta pe care trebuie sa-l urmam cu totii. Avem nevoie de oameni angajati in acest plan, de unitate rugbystica nationala pentru a reusi.” a declarat Marius Tincu.

Andy Robinson a fost international englez intre 1988-1995, a facut parte din selectionata British Lions in turneul din Australia in 1989 si a evoluat in Premiership intre 1985-1997 la Bath, cu care a cucerit 7 titluri de campion al Angliei si 7 Cupe. La finalul carierei de jucator a devenit antrenor, pregatind pe Bath (1997-2000) cu care a cucerit ca antrenor principal, in premiera pentru o echipa britanica, Heineken Cup in 1998, intre 2000-2004 a facut parte din staff-ul nationalei Angliei care in 2002 a devenit numarul 1 mondial si in 2003 a castigat Cupa Mondiala, apoi intre 2004-2006 a fost antrenor principal al Angliei, cele mai notabile succese fiind cu Africa de Sud si Australia. Intre 2007-2009 a fost antrenor principal la Edinburgh, cu care a terminat pe locul secund in Liga Celtica in 2009, intre 2009-2012, antrenor principal al Scotiei, cu victorii in fata Africii de Sud, Australiei si Argentinei, iar intre 2013-2016 antrenor principal la Bristol, echipa pe care a promovat-o in Premiership in 2016, dupa 8 ani.

„Este o onoare sa fiu numit antrenorul principal al Romaniei. Rugbyul romanesc are o traditie imensa si sper sa pot confirma aspectele cheie ale valorilor rugbystice romanesti. Sunt foarte multi oameni minunati implicati in rugbyul din Romania, incepand cu presedintele Alin Petrache pana la cei de la firul ierbii, care sunt cu totii pasionati si focusati pe succes. Scopul meu este sa ii unesc pe toti acestia si sa dezvolt jocul astfel incat Romania sa evolueze la cel mai inalt nivel. Obiectivul principal este calificarea echipei la Cupa Mondiala din 2023, care va avea loc in Franta. Dupa intalnirile pe care le-am avut cu Alin Petrache si reprezentantii Departamentului de Inalta Performanta al FRR, si dupa ce am vizionat cateva din meciurile de anul trecut ale echipei, cred ca acesta este un obiectiv realizabil. Am calatorit in Romania de cateva ori, prima data in 2000, cu Brian Ashton, pentru a sustine cateva sesiuni de antrenament cu grupe de juniori, a doua oara am fost in 2006 cu echipa de tineret a celor de la Bath, apoi in 2009, ca antrenor principal al Scotiei, cand am reusit sa castigam cu Scotia A, Nations Cup ce a avut loc la Bucuresti. Jocul de rugby in viziunea mea este un joc simplu, frumos, in care jucatorii pot face performanta daca stapanesc procedeele de baza. Cred ca daca muncesti mult, sub presiune si stapanesti aceste procedee, poti sa evoluezi la cel mai inalt nivel. Jucatorii trebuie sa inteleaga exact rolul lor in echipa si ceea ce au de facut. Nu in ultimul rand, rugbyul inseamna construirea unei aparari care sa nu poate fi depasita, iar in atac sa cauti si sa gasesti spatiul. Daca vom reusi sa ducem balonul in mainile celor mai rapizi jucatori, care gasesc spatiul in joc, atunci vom reusi sa marcam si toata lumea iubeste sa vada eseuri.”, a declarat Andy Robinson.

Romania va debuta in Rugby Europe Championship, editia 2020, pe 1 februarie in deplasare, cu Georgia. Stejarii vor avea inca doua meciuri in deplasare, pe 8 februarie cu Portugalia si pe 7 martie cu Rusia si doua meciuri pe teren propriu, pe 22 februarie cu Spania si pe 14 martie cu Belgia.

text si foto – frr.ro