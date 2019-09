CASTANE 2019. Concertele de la scena amplasată pe Bulevardul Unirii sunt printre cele mai aşteptate momente ale Castanelor. An de an, organizatorii pregătesc surprize pentru participanţi şi la fel au făcut şi în acest an.

În cele trei zile de sărbătoare vor concerta nume mari din muzica autohtonă, dar şi internaţională. Vă prezentăm, întregral, programul concertelor în cele trei zile:

CASTANE 2019 Vineri, 27 Septembrie 2019

Ora 19.00 – Mark Stam

Ora 19.45 – Feli

Ora 20.45 – Holograf

Ora 21.50 – Loredana

Ora 22.45 – Smiley

Ora 23.50 – ATB

CASTANE 2019 Sâmbătă, 28 Septembrie 2019

Ora 20.00 – Ioana Ignat

Ora 20.50 – Irina Rimes

Ora 21.40 – Vunk

Ora 22.00 – BUG Mafia

Ora 23.15 – Paul van Dyk

CASTANE 2019 Duminică – 29 Septembrie 2019

Ora 20.00 – Mira &Band

Ora 20.50 – Antonia

Ora 21.00 – Inna

Ora 21.50 – Carla’s Dreams

Ora 22.15 – Delia

Ora 23.15 – Burak Yeter

Pentru ziua de duminică, 29 Septembrie, ora 22.00 este programat şi un superb foc de artificii.

Vă mulţumim că ne citiţi pentru că de fiecare dată primele informaţii le aflaţi de la noi!