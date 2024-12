România a adunat zeci de recorduri mondiale! Cine sunt românii care au intrat în Cartea Recordurilor .

România a intrat prima dată în Cartea Recordurilor în 1986 şi a adunat de atunci până astăzi aproape 72 de recorduri Mondiale. O cincime dintre aceste recorduri româneşti au fost stabilite în ultimul an. Dar, cu toate acestea, nu toate recordurile sunt incluse în celebra carte, ci doar omologate de către Guinness World Records.

.Mai jos aveţi lista esenţializată a principalelor recorduri româneşti din Guinness World Records.

Sportivi români și arta din România care au intrat in faimoasa enciclopedie:

Iolanda Balaş – a rămas neînvinsă timp de 10 ani la săritura în înălţime, timp în care a obţinut 142 de victorii consecutive;

Mihaela Melinte – cea mai lungă aruncare a ciocanului;

Lia Manoliu – longevitate olimpică;

Ghiţă Mureşan – cel mai înalt jucător din NBA;

Helmuth Duckadam – a apărat consecutiv patru penalty-uri în finală Cupei Campionilor Europeni din 1986;

Constantina Diţă – cea mai în vârstă campioană olimpică de maraton din istorie. La Jocurile Olimpice de Vară din 2008 a câştigat proba de maraton la vârsta de 38 de ani. Antrenorul ei, Valeriu Tomescu, avea doar 32 de ani şi deţine recordul pentru cel mai tânăr antrenor al unei campioane olimpice de maraton;

Nadia Comăneci – cele mai multe note de 10 obţinute la o singură ediţie a Jocurilor Olimpice. Este vorba de cele 7 note de 10 obţinute în 1976, la Montreal. Înainte de 1976 nimeni nu obţinuse nota 10 la un eveniment olimpic. În plus, ziua de 18 iulie (18 iulie 1976 este ziua în care Nadia a obţinut, la 14 ani, primul punctaj de 10 din istoria Jocurilor Olimpice) a fost declarată „Ziua Recordurilor Mondiale”.

Cea mai de succes antrenoare din lume: a fost desemnată în 2008 Mariana Bitang, fosta antrenoare a echipei naţionale de gimnastică a României, care deţine un palmares de 19 medalii olimpice şi alte 152 medalii cucerite la Campionatele Mondiale şi Europene de gimnastică.

Gogu Neagoe a realizat 246 de portrete participantilor la crosul pentru viata „Hope Run for Alexandra”, desfasurat in data de 1 marite 2020, in Capitala. Portretele caricaturi au fost realizate in timp de 6 ore. Cel mai mare evenimentul organizat de Poliția Română , Corpului Naţional al Poliţiştilor caritabil s-a bucurat si de prezenta caricaturistului Gogu Neagoe, care a realizat nu mai putin de 246 de portrete participantilor la crosul pentru viata „Hope Run for Alexandra”. Suma colectata de la beneficiarii caricaturilor a fost donata integral pentru ajutorarea politistei de la Brigada Rutiera din Bucuresti. Gogu Neagoe deține trei recorduri mondiale și este Ambasador Cultural al Academiei Internaționale „Mihai Eminescu”. De la începuturile sale modeste în arta , până la câștigarea unor premii naţionale şi internaţionale , titluri mondiale și europene.

Cea mai mai bătrâna mama din lume . La 16 ianuarie 2005, ea a adus -o pe lume pe Eliza Maria Bogdana Iliescu şi a intrat în „Cartea Recordurilor” cu titlul de cea mai bătrână mamă.Adriana Iliescu (n. 31 mai 1938, Craiova) este un fost profesor universitar de literatură română și autoare de povești pentru copii.

Antena 3 a înscris tricolorul României în GUINNESS WORLD RECORDS™.

Televiziunea Antena 3 a înscris tricolorul României în Guinness World Records, care a omologat astăzi recordul, după ce drapelul a fost măsurat de un reprezentant al Guinness. Steagul are o lungime de 330 de metri, o lăţime de 220 de metri şi cântăreşte cinci tone.

Cea mai lungă scrisoare pentru Moș Crăciun

În anul 2008, mai mulți elevi din Brașov au vrut să își expună dorințele față de Moș Crăciun într-un mod mai ieșit din comun. Aceștia au scris cea mai lungă scrisoare de acest gen din întreaga lume, cu o lungime de 413, 8 metri. Textul scrisorii a fost realizat de 2.110 copii.

Cei mai mulţi participanţi la o horă tradiţională

13.828 de olteni din oraşul Slatina au întins cea mai mare horă cu ocazia sărbătorii naţionale a Unirii şi totodată zilele municipiului

Cea mai mare îmbrăţişare: a avut loc în 2009, la Alba-Iulia, şi au participat 9.758 de persoane. La îmbrăţişare a participat şi şeful statului, Traian Băsescu.

Cel mai greu tort cu frişcă şi fructe din lume: a fost preparat în decembrie 2008, în Bucureşti, şi cântărea 281 kg. A fost servit bucureştenilor din parte Primăriei Capitalei şi a unui producător de lactate.

Cel mai lung cârnat afumat din lume: a fost realizat în decembrie 2008 si a măsurat 392 de metri. Carnatul a fost de tip cabanos şi a fost împărţit Bucureştenilor care au asistat la omologarea recordului.

Cel mai de succes antrenor din lume: a fost desemnat în 2007 Octavian Belu, fostul antrenor al echipei naţionale de gimnastică a României. Octavian Belu are în palmares 16 medalii olimpice de aur şi un total de 279 de medalii la Campionatele Mondiale, Campionatele Europene şi Jocurile Olimpice.

Cel mai lung meci de baschet din lume: a avut loc în perioada 2-5 august 2007 şi a fost jucat de către sibieni timp de 80 de ore. Meciul a început joi, 2 august la ora 11:00, şi s-a terminat duminică, 5 august, ora 19:00. Nici un jucător nu a avut voie să părăsească terenul, ei putând lua o pauză de 15 minute la fiecare 180 minute jucate. În timpul meciului s-au marcat 10.043 de puncte.

18. Cea mai tânără persoană care a sărit de la 4.000 de metri cu paraşuta, în tandem: săritura a avut loc în 2006 şi a fost realizată de către o tânără sibiancă de doar 9 ani.

Cel mai înalt ou din lume: cel mai înalt ou din lume a fost realizat în 2009. Oul are 7,25 metri înălţime, un diametru de 4,6 metri şi o greutate de 1.800 de kilograme şi a fost sfinţit la Suceava de către un sobor de preoţi.

Palatul Parlamentului deţine trei recorduri: cea mai mare, cea mai scumpă şi cea mai grea clădire administrativă din lume. Palatul proiectat de arhitectul Anca Petrescu, cu o suprafaţă de 330.000 de metri pătraţi, este cea mai mare clădire administrativă, pentru uz civil din lume. Este construit din 700 tone metrice de oţel şi bronz, un milion metri cubi de marmură, 3,5 tone metrice de sticlă, şi 900.000 metri cubi de lemn. Palatul a fost construit în întregime din materiale româneşti scumpe şi de bună calitate. Este şi cea mai scumpă clădire administrativă din lume, estimată în 2006 la aproximativ 4 miliarde de dolari.

Cea mai lungă trenă a unei rochii de mireasă: recordul este de 1.579 metri şi a fost stabilit în 2009 la E-Mariage Fest. Rochia cântăreşte aproape 300 kilograme.

Guvernatorul care a stat cel mai mult la conducerea unei bănci centrale: Mugur Isărescu a obţinut acest record în 2009. În vârstă de 60 de ani, Isărescu a coordonat politicile economice ale României din ultimii 19 ani.

Guinnes World Records a fost lansată la Londra în anul 1954, de frații Norris și Ross McWhirter, alături de Sir Hugh Beaver. Cartea este prezentă în 100 de țări și tradusă în 23 de limbi și înregistrează recordurile umanității dar și extreme ale naturii.