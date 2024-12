Duminică, 8 decembrie, de la ora 17.30, Sala “Dinamo” din capitală va fi gazda partidei dintre Dinamo și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 13-a din Liga Zimbrilor, ultima din tur. Jocul va fi transmis în direct de Pro Arena și va fi arbitrat de Mihai Pârvu (București) și Mihai Potîrniche (Buzău), în timp ce observator va fi Gigi Antonescu (Pitești).

Au mai rămas de jucat în acest an:CSM Bacău – Minaur (prima etapă din retur, marți, 10 decembrie – vom lega cele două deplasări); Minaur – CSM Odorhei (sâmbătă, 14 decembrie).

Dinamo pleacă favorită, asta este foarte clar. Cu 23 de jucători în lot și un buget “the sky is the limit” nici nu este foarte greu. Minaur abia adună 16 jucători pe care să-i treacă pe foaie, iar mulți dintre aceștia sunt foarte tineri. Și totuși, dacă nu uităm în clasament, chiar stăm foarte bine în acest moment, plus că ne-am calificat în optimile EHF European Cup, mergem mai departe și în Cupă, iar în Supercupă am terminat pe locul al doilea, după Dinamo.

Lotul CS Minaur Baia Mare (12)

Portar: 1. Hayder Al-Khafadji (11/0), 12. Anton Terekhov (12/0), 16. Cristian Sîncu

Extremă stânga: 15. Milan Kotrc (12/38), 17. Dragoș China (2/1), 52. Lucas Sabou (3/3)

Inter stânga: 6. Tudor Botea (11/63),10. Gabriel Cumpănici (3/9), 51. Viorel Fotache (11/10)

Centru: 7. Mario Racolța (6/3), 35. Erik Leonard Pop (12/23), 43. Stefan Vujic (8/21)

Inter dreapta: 14. Marcus Dahlin (12/40), 44. Andrson Mollino da Silva (12/26)

Extremă dreapta: 20. Artem Kozakevych (11/49), 21. Tomas Cip, 30. Vlad Pop (7/6)

Pivot: 3. Robert Nagy (11/32), 4. Remus Chiș (2/0), 27. Ivan Burzak (12/23)

Au plecar: Barna Buzogany (3/0), Stevan Vujovic (9/25), Mihai Dobra (4/3),

Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș

Lotul echipei Dinamo București

Antrenori – David Davis Camara, Jordi Giralt Albericht, Sebastian Bota, Răzvan Pop

Portari: 1. Vladimir Cupara (1), 12. Dragoș Cătălin Stan, 16. Alin Cozmaciuc, 18. Ionuț Ciprian Iancu (4)

Jucători: 2. Branko Vujovic (26), 5. Călin Dedu (17), 10. Darko Djukic (19), 14. Frederik Ladefoged Blazejewicz (8), 19. Ramon Alin Șomlea (2), 22. Tudor Bogdan Buguleț (3), 24. Nicușor Andrei Negru (41), 25. Haukur Thrastarson (12), 26. Haniel Vinicius Langaro Inoue (22), 27. Andre Dias Lopes Gomes (11), 28. Alex Pascual Garcia (29), 37. Stanislav Kasparek (14), 44. Daniel Stanciuc (16), 45. Miklos Rosta (34), 47. Ante Kuduz (31), 55. Andrii Akimenko (39), 66. Yoav Lumbroso (10), 90. Zeinelabedin Ali (19), 94. Robert Mihai Militaru

Etapa a 13-a

Steaua București – CSM Vaslui: 28-28

CSM Bacău – Potaissa Turda: 38-26

CSM Bucrești – CSM Făgăraș: 32-22

SCM Politehnica Timișoara – HC Buzău (sâmbătă, 7 decembrie, 17.30, Pro Arena)

CSM Odorheiu Secuiesc – CSU Suceava (sâmbătă, 7 decembrie, 18..00)

Dinamo București – CS Minaur Baia Mare (duminică, 8 decembrie, 17.30, Pro Arena)

CSM Focșani – CSM Constanța (luni, 9 decembrie, 18.30)

Clasament

Dinamo București – 30p (360-262) – 10

Minaur Baia Mare – 28p (375-338) – 12

CSM Constanța – 25p (330-291) – 11

Potaissa Turda – 24p (332-304) – 10

ACS HC Buzău – 24p (360-354) – 12

CSM București – 19p (332-319) – 12

CSM Vaslui – 17p (351-394) – 13

CSU Suceava – 16p (389-392) – 12

CSM Bacău – 16p (377-372) – 13

Poli Timișoara – 13p (311-326) – 12

Steaua București – 11p (398-422) – 13

CSM Focșani – 10p (296-313) – 11

CSM Odorhei – 8p (318-353) – 12

CSM Făgăraș – 0p (324-413) – 13

Etapa a 14-a. Marți, 10 decembrie: Bacău – CS Minaur; CSM București – CSM Vaslui (17.30, Pro Arena). Miercuri, 11 decembrie: Buzău – Făgăraș; Odorhei – Potaissa; Steaua – Suceava (15.00, Pro Arena); Dinamo – Constanța (17.30, Pro Arena). Joi, 12 decembrie: Focșani – Timișoara.

Restanțe: CSM București – Dinamo (17 decembrie, 17.30); CSM Constanța – Potaissa Turda (sâmbătă, 8 februarie 2025); CSM Focșani – Potaissa Turda (joi, 19 decembrie); Potaissa – Dinamo (ianuarie 2025)