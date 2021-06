Sâmbătă, 19 iunie, ora 09.50, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe bulevardul Independenței din municipiu.

La fața locului polițiștii au constatat faptul că două autoturisme au intrat în coliziune.

La volanul acestora au fost identificaţi conducătorii auto ca fiind un bărbat de 48 de ani din Baia Mare, respectiv o femeie de 35 de ani din Tăuții Măgherăuș.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero în cazul femeii și de 1.13 mg/l alcool pur în aer expirat în cazul bărbatului, motiv pentru care acesta a fost condus la Spitalul Judeţean din Baia Mare, pentru prelevarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii Biroului Rutier a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de şofer, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.