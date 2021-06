Când alegem să urmăm o anumită carieră ne interesează de cele mai multe ori, pe lângă mediul în care vom lucra, și salariul. În România, mai multe posturi de conducere din industria IT fac parte dintr-un clasament al celor mai bine plătiți angajați. Sunt însă și surprize, iar în ierarhie apare și un domeniu unde salariul anual este mult mai mare.

Pe prima poziție în topul salariilor în România se află controlorii de trafic aerian, care câștigă până la 571 de mii de lei pe an. Pe locul doi sunt angajații din IT, care se bucură de un salariu ce ajunge la 113 mii de lei pe an. Pe locul al treilea sunt experții în ingineria aerospațială, cu 111 mii de lei pe an.

În topul celor mai bine plătite meserii din România intră angajații din domeniul bancar, medicii primari și avocații din companiile multinaționale.

– Angajaţi în domeniul bancar – 140.000 de lei pe an

– Medici primari – 150.000 de lei pe an

– Avocaţii companii multinaţionale – 175.000 de lei pe an

Salariul mediu net a crescut ușor în aprilie

”În luna aprilie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5.804 lei, cu 19 lei (+0,3%) mai mare decât în luna martie 2021. Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.561 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 14 lei (+0,4%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (8.671 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.790 lei)”, potrivit datelor INS.

Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9%

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 20,1% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), respectiv cu 16,2% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; între 5% şi 10% în industria metalurgică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi pe apă, extracţia cărbunelui superior şi inferior, alte activităţi extractive, fabricarea altor mijloace de transport, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, colectarea şi epurarea apelor uzate; între 3% şi 5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea echipamentelor electrice, transporturi aeriene, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, activităţi de servicii anexe extracţiei, telecomunicaţii,industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii).

Rata de ocupare a populaţiei a scăzut la 60,8% în 2021

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 60,8% în primul trimestru al acestui an, în scădere de la 65,8% în trimestrul anterior, iar rata şomajului a urcat la 6,1%, faţă 5,2% în trimestrul anterior.

Potrivit INS, în trimestrul I 2021, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 65,9%. Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 21,4%.

În primul trimestru al anului 2021, populaţia activă a României era de 8,132 milioane de persoane, din care 7,636 milioane persoane erau ocupate şi 496.000 persoane erau şomeri. Rata şomajului în trimestrul I 2021 a fost de 6,1%.