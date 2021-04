Reprezentanții cultelor s-au întâlnit joi cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, iar în urma discuțiilor s-a decis că cei care și-au pierdut viața în urma infecției cu SARS-CoV-2 vor putea fi înmormântați conform datinilor religioase.

Ce au cerut reprezentanții cultelor, potrivit Monseniorului Aurel Perca, reprezentantul Arhiepiscopiei româno-catolice în România:

„Poate avea loc o celebrare religioasă.

Preoții să aibă acces la ATI.

Respectarea demnității persoanei prin îmbrăcare, cu un eventual control din partea familie, care poate să aibă acces.

Limita participării la adunările publice, sigură că ar fi 100-200-300.

Noi am insistat în ultimul timp pentru că am avut plângeri din partea unor credincioși și am avut câteva întâlniri sperând că se vor reglementa repede aceste probleme.”

Vlad Voiculescu: Nu scrie nicăieri într-un Ordin de Ministru că oamenii nu ar trebui să fie îmbrăcați. Dacă nu s-a respectat până acum, a fost dintr-o lipsa de bun simț”

„Reprezentanții cultelor au acces la pacienții bolnavi de COVID. Ordinul de Ministru se va semna mâine. Cel târziu luni va fi în Monitorul Oficial, de atunci va întră în vigoare.

Va conține modificări și reglementări suplimentare. Măsuri de protecție. Despre asta a fost vorba dintotdeauna. Era vorba despre un Ordin din aprilie 2020. Este vorba despre protejarea sănătății oamenilor și ce se întâmplă în timpul înmormântărilor.

Toate solicitările cultelor vor fi incluse în noul ordine și vor fi introduse câteva reguli care trebuie respectate.

Vorbim despre accesul preotului în spital la pacienții care au nevoie, și pentru aparținători. E bine că pacienții care au nevoie de susținere să o primească din partea reprezentanților cultelor și aparținătorilor.

Pentru cei care vor să își ia adio de la cei dragi, vrem să facem în așa fel încât acest lucru să se petreacă în condiții de siguranță.

Cei care decedau din cauza COVID vor putea fi îmbrăcați. Nu scrie nicăieri într-un Ordin de Ministru că oamenii nu ar trebui să fie îmbrăcați. Dacă nu s-a respectat până acum, a fost dintr-o lipsa de bun simț.” a spus ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.