Promovarea antreprenoriatului social in SDL/ZUM

Yoga pentru trup si minte!

In cadrul proiectului Municipiului Baia Mare finantat de Uniunea Europeana a avut loc actiunea “Yoga pentru trup si minte!” sustinuta de Dana Lucacel.

Baimareanca Dana Lucacel, unul dintre cei mai renumiti instructori de specialitate, a fost alaturi de beneficiarii proiectului “Promovarea antreprenoriatului social in SDL/ZUM” pentru a-i initia in practicarea miscarilor de yoga/ pilates.

Cei prezenti au beneficiat de tehnici concepute pentru corectarea posturii, pentru tonifierea musculaturii abdominale, tehnici de oxigenare prin respiratiile efectuate corect, stabilirea armoniei intre trup si minte.

Beneficiarii au apreciat aceasta actiune, dorind permanentizarea ei!

““Aceste tipuri de acțiuni sunt foarte importante a fi implementate in percepția unui stil de viața sănătos întrucât foarte multe patologii pot fi prevenite prin activitate fizica adaptata diferitelor nevoi ale beneficiarilor.

Ma bucur ca am putut contribui la popularizarea activității fizice in rândul persoanelor care nu sunt familiarizate cu astfel de practici” a precizat Dana Lucacel, instructor sportiv.

Proiectul este implementat de Municipiul Baia Mare.

Informatii furnizate de Simona Ciorpan, expert Egalitate de Sanse.