Primarul interimar al municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuș, a făcut un anunț semnificativ care răspunde unei nevoi a comunității băimărene. Sub sloganul „Băimărenii cer, eu pun în practică!”, primarul Dăncuș a promis pași importanți în direcția îmbunătățirii infrastructurii sportive din oraș.

Una dintre principalele inițiative anunțate este preluarea administrării Terenului de Atletism de către Primărie și demararea imediată a lucrărilor de reamenajare.

În lunile sale de interimat, primarul Dăncuș a primit numeroase sesizări din partea cetățenilor privind starea avansată de degradare a terenului de atletism. „Am primit o mulțime de sesizări, în aceste luni de interimat, privind starea dezolantă în care se află un obiectiv de interes public din miezul orașului: terenul de atletism”, a declarat primarul.

Până acum, Primăria Baia Mare nu a putut interveni pentru a îmbunătăți condițiile terenului de atletism, deoarece acesta se află sub patrimoniul și administrarea Agenției Naționale pentru Sport (ANS). ANS, la rândul său, nu dispune de fondurile necesare pentru a realiza investițiile necesare.

,,În vizita oficială pe care am efectuat-o la București alături de Gabriel Valer Zetea, chestorul Camerei Deputaților și candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Maramureș, am avut onoarea de a avea o discuție aplicata cu doamna Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport. Am abordat această temă a terenului de atletism și am cerut să facem demersurile necesare pentru a putea să administrăm noi terenul. În acest fel putem să găsim soluții, prin parteneriate public-private, să avem finanțarea și să demarăm lucrările necesare pentru a îmbunătăți condițiile de aici cât mai repede.

Am discutat, de asemenea, despre posibilitatea descentralizării direcțiilor de sport și trecerea acestora în subordinea Consiliului Județean, din același considerent. Sunt sigur că Gabriel Zetea și echipa sa pentru județul Maramureș vor readuce sportul județean în prim plan, sport care a fost lăsat să plutească în derivă în ultimii 3 ani și jumătate de această administrație liberală, fără vreo investiție concretă sau un plan de a-l aduce la mal.

O altă doleanță a noastră ține de chiriile mari pe care suntem nevoiți să le achităm pentru ca elevii Liceului cu Program Sportiv să poată să se antreneze, în special la Bazinul de înot. Ideal ar fi ca toți băimărenii, în special copiii, să poată să facă sport gratuit, dar ne-am dori să începem măcar prin a scădea aceste costuri. Și dacă tot vorbim despre sportivi, i-am mulțumit doamnei președinte pentru încrederea și aprecierea aduse Minaur, legendei noastre, cu promisiunea că vom face mai mult și mai bine în așa fel încât să readucem și Naționala, prin jucătorii noștri, într-o perioadă de glorie!

Îi mulțumesc doamnei Elisabeta Lipă pentru deschiderea cu care a primit solicitările noastre și asigurările că acestea vor fi îndeplinite cu celeritate. I-am oferit un dar simbolic care să îi amintească mereu de băimăreni, de Minaur și de implicarea noastră pe plan sportiv la nivel național.

Cu încredere în Baia Mare, readucem orașul nostru la stadiul de capitală a sportului din România!“ – mai adaugă acesta.