Polițiștii municipiului Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui accident rutier la intrarea în localitatea Coaș. Evenimentul a avut loc pe data de 20 mai 2024, și a fost marcat de faptul că șoferul autoturismului implicat a părăsit locul accidentului imediat după producerea acestuia.

În urma sesizării, polițiștii au desfășurat rapid activități de identificare, reușind să descopere în scurt timp un bărbat de 48 de ani, suspectat de comiterea faptei. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a relevat o concentrație de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ieri, 20 mai, pe baza probelor administrate, polițiștii din Baia Mare au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv.

Astăzi, 21 mai 2024, magistrații Judecătoriei Tg Lăpuș au decis arestarea preventivă a bărbatului, continuând astfel măsurile legale împotriva acestuia.

Ce spune instanța:

Solutia pe scurt: încheierea penală nr.182/21.05.2024; Admite propunereaPARCHETULUI DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TG. LĂPUŞ şi în consecinţă:

În temeiul art. 226 raportat la art. 202 alin. 1, 3 şi 4 lit. e C.pr. penală şi art. 223 alin. 2 C. pr. penală dispune arestarea preventivă a inculpatului PUŞCAŞ TRAIAN DELIAN, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” prevăzută de art. 196 alin. 1 Cod penal “conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal şi „părăsirea locului accidentului”, faptă prevăzută de art. 338 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi 2 Cod penal, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 21.05.2024 şi până la data de 19.06.2024, inclusiv. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 21.05.2024. Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 182/2024 21.05.2024.

Inculpatul a contestat măsura arestării preventive la Tribunalul Maramureș.