Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației împreună cu Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș a organizat joi, 9 mai, o conferință de presă pe tema numărului mare de cetățeni ucraineni care trec ilegal frontiera din Ucraina în România, precum și intervențiile din Munții Maramureșului pentru salvarea acestora.

Conferința a fost susţinută de chestor de poliţie Florin Coman, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, și de Dan Benga, șeful Serviciului Salvamont Maramureș.

Mai jos declarația chestorului de poliție Coman Florin, șeful ITPF Sighetu Marmației

Stimați jurnaliști, Sunt onorat să vă prezint o parte din rezultatele obținute de către polițiștii de frontieră, în primele 4 luni ale anului 2024, ca urmare a intensificării misiunilor, precum și întăririi dispozitivului de supraveghere și control la frontiera de stat de pe raza celor trei județe Maramureș, Suceava și Satu Mare.

Pentru controlul și supravegherea frontierelor României în care, se include și cea mai lungă frontieră terestră externă a spațiului comunitar, acţionăm în sistem integrat, prin folosirea tuturor resurselor disponibile și aplicarea legislației naționale și europene.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei are în competență o frontieră cu lungimea totală de 464,306 km, din care 97,83 km frontieră internă – cu Ungaria şi 366,476 km frontieră externă a Uniunii Europene – cu Ucraina.

I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei are în subordine 3 Servicii Teritoriale, 15 Sectoare şi 14 Puncte de Trecere a Frontierei (6 rutiere, 5 feroviare, respectiv 3 TEMPORARE).

Obiectivul strategic al inspectoratului constă în asigurarea permanentă a supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat, în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, criminalităţii transfrontaliere şi a oricărei alte încălcări a regimului juridic al frontierei de stat, la frontiera de nord a României, frontieră externă a Uniunii Europene. Acesta s-a realizat prin:

 Securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene;

 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere;

 Executarea misiunilor şi acţiunilor în baza analizei de risc şi a exploatării informaţiilor operative;

 Monitorizarea activităţii de supraveghere şi control la frontiera de stat din zona de competenţă;

 Încadrarea şi menţinerea a cel puţin 90% din posturile existente, cu personal specializat;

 Organizarea şi coordonarea aplicării prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor de frontieră încheiate de România cu R. Ungaria şi R. Ucraina, precum şi cu alte state sau organizaţii internaţionale sau regionale;

 Menţinerea nivelului de pregătire al personalului la standardele profesionale, care să-i permită îndeplinirea eficientă a atribuţiilor şi misiunilor specifice.

CRIZA MILITARĂ DIN UCRAINA – MĂSURI

Toți acești ani, de când a început războiul în Ucraina, au fost caracterizați de eforturile conjugate ale tuturor structurilor M.A.I şi în mod deosebit ale I.T.P.F. Sighetu Marmației, pentru gestionarea situaţia operative provocată de conflictul armat dintre Ucraina şi Federaţia Rusă.

Astfel, fiecărui cetățean ucrainean care a venit din Ucraina, i s-a permis accesul pe teritoriul României și, după caz, accesul la procedura de azil, respectiv la forma de protecție temporară implementată ca urmare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022.

La frontiera cu Ucraina, pentru supravegherea și controlul trecerii frontierei și asigurarea ordinii publice în zona de frontieră, au fost IMPLEMENTATE URMĂTOARELE MĂSURI:

 Menținerea centrului telefonic pentru informații în limba ucraineană înființat la ITPF Sighetu Marmației, în anul 2022

 Suplimentarea cu personal din partea FRONTEX

 Misiuni de supraveghere cu IGAv şi mijloace aeriene FRONTEX

 Menținerea și întărirea mecanismelor de sprijin pentru cei sosiţi din Ucraina

 Utilizarea la maxim a arterelor de control – inclusiv a celor de pe sensul de ieşire pentru permiterea intrării

 Suplimentarea personalului în punctele de trecere a frontiere

În cadrul măsurilor de gestionare a crizei din Ucraina, pentru fluidizarea traficului de la frontiera cu țara vecină, au fost deschise traficului la frontiera cu Ucraina punctele de frontieră Vicovu de Sus și Valea Vișeului.

În același context se situează și măsurile de reamenajare din Punctul de Trecere a Frontierei Siret, măsură menită să optimizeze și să fluidizeze traficul dintre cele două state.

SITUAŢIE OPERATIVĂ privind CETĂŢENII UCRAINENI

Aproximativ 11.000 de cetățeni ucraineni au trecut ilegal frontieră de nord

În primele 4 luni ale anului curent, au fost înregistrate 1.218 cazuri de trecere frauduloasă a frontierei de stat din Ucraina în România, în care au fost implicați 2.373 cetățeni ucraineni, din care 1.028 pe raza județului Maramureș, 1.066 pe raza județului Suceava și 279 la granița județului Satu Mare cu Ucraina. În momentul depistării aceștia au solicitat protecție temporară. Din totalul detecţiilor la frontiera verde, 97,24% sunt cetățeni ucraineni.

În anul 2023, s-a constatat o mică scădere a cetățenilor ucraineni depistați la frontiera verde, față de anul 2022 (când au fost depistați 4.500, din care 2.000 la granița Maramureșului cu Ucraina, aproximativ 1.500 pe raza județului Suceava, iar 1.000 pe raza județului Satu Mare).

De la începutul acestui an, la frontiera de nord a României se constată din nou o creștere a numărului de cetățeni ucraineni care au fost depistați după ce au trecut ilegal frontiera, față de aceeași perioadă a anul 2023. Daca în primele 4 luni ale anului trecut, la nivelul celor 3 județe (366 de km de frontieră cu Ucraina) au fost depistați 1.062 de cetățeni ucraineni, în acest an numărul s-a dublat, vorbim de 2.373 de cetățeni care au fost depistați după ce au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România. Analizând aceeași perioada a anului trecut (1-7.05.2023) pe raza județului Maramureș au fost depistati 309 cetațeni ucraineni, iar în acest an numărul lor s-a triplat, vorbim de 1.028 de cetățeni ucraineni depistați pe raza celor 163 de km de graniță a județului nostru cu Ucraina.

Astfel că, de la începutul conflictului în Ucraina, mai exact din data de 24 februarie 2022 și până în prezent, la frontiera de nord a României au fost depistați pe raza județelor Maramureș, Satu Mare și Suceava aproximativ 11.000 cetățeni ucraineni (mai exact 10.850) cu vârste între 18 și 60 de ani, care au declarat polițiștilor de frontieră că au fugit din Ucraina din cauza războiului.

Din păcate, mulți dintre ei își pun viața în pericol, încercând să traverseze frontiera înot prin apa rece și învolburată a râului Tisa sau prin Munții Maramureșului la altitudini de până la 1.900 de metri, nefiind echipați corespunzător pentru terenul greu accesibil, în condiții de iarnă cu temperaturi foarte scăzute. De când a început conflictul în Ucraina și până în prezent, am avut parte de mai multe situații tragice în care 19 cetățeni ucraineni au fost descoperiți decedați, 11 pe malul românesc al râului Tisa și 8 în Munții Maramureșului.

De când a început războiul în Ucraina și până în prezent, în raza de competență a Sectoarelor Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, Valea Vișeului și Poienile de sub Munte am avut împreună cu Salvamontul Maramureș 72 de de intervenții în Munții Maramureșului, în care au fost salvați 108 cetățeni ucraineni (doar anul acesta am avut 20 de astfel de misiuni cu 36 de cetățeni ucraineni salvați).

Stimați jurnaliști,

Închei această prezentare prin a vă adresa asigurările mele că în continuare ne vom face datoria și vom depune toate eforturile necesare pentru a ne îndeplini sarcinile la nivelul cel mai înalt, dar și prin a vă mulțumi pentru sprijinul acordat.