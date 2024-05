Elevii maramureşeni au obţinut şi în acest an rezultate remarcabile la etapele naționale ale Olimpiadelor de limbi moderne.

Astfel, la faza națională a Olimpiadei de limba rusă modernă, desfășurată la Târgoviște, în perioada 23-26 aprilie, elevii mar,mureşeni au obținut următoarele premii:

– Șelever Alexandru Cristian, Școala Gimnazială Remeți, clasa a VII-a, Premiul I;

– Halas Sara Mariana, clasa a IX-a, Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu-Marmației, Premiul III;

– Hera Maria, clasa a XI-a, Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu-Marmației, Premiul III.

Tot la Târgoviște, în perioada 20–26 aprilie, a avut loc etapa națională a Olimpiadei de limba germană, unde cele două participante din județul nostru au obținut recunoașterea muncii lor printr-un premiu și o mențiune la etapa de proiect a competiției:

– Bodrogi Mara Eva, clasa a X-a, nivel A2, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Premiul II – Proiect;

– Turnwald Chenoa, clasa a XI-a, nivel C1, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Mențiune – Proiect.

La Iași, în perioada 26–30 aprilie, s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei de limba franceză, respectiv a Olimpiadei de limbi romanice. Rezultatele, meritorii și în cadrul acestor competiții, au fost:

Limba franceză

– Trifoi I. Alesia Ioana, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” Sighetu-Marmaţiei, Mențiune ME;

– Dan C. Carina Cristiana, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Octavian Goga” Baia Mare, Mențiune ME;

– Savin S. Sarah Aida, clasa a IX-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, Mențiune ME;

– Dumitraș I. Denisa Nicoleta, clasa a IX-a bilingv, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Mențiune ME;

– Mîrza I. Ionuț, clasa a X-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Mențiune ME;

– Pop D. R. Raysa Denisa, clasa a X-a bilingv, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Mențiune ME;

– Silaghi F. Karina Florina, clasa a XI-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Premiul II;

– Ungur D. Emanuela-Daniela, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș, Mențiune ME;

– Mureșan M.V. Manuel Ionuc, clasa a XII-a, Liceul Teologic Penticostal Baia Mare, Mențiune ME.

Eleva Dumitraș I. Denisa Nicoleta, de la clasa a IX-a bilingv, a obținut și un Premiu special în cadrul aceleiași olimpiade.

Limba spaniolă

– Kovacs N. I. Roberta Maria, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare , Premiul III;

– Bârsan G. C. Ariana Maria, clasa a XI-a, bilingv, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Premiul III.

Limba italiană

– Pop D. Francesco Davide, clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Mențiune ME;

– Oanea F. Lorena Letiția, clasa a XI-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, Mențiune ME;

– Jurgea C. Darius Cristian, clasa a XII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Mențiune ME.

Nu în ultimul rând, la Deva, în perioada 27 aprilie – 01 mai, s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei de limba engleză, unde elevii noștri au obținut, și de această dată, premii importante:

– Hoban L.E. Maria Ioana, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare, Mențiune ME;

– Laza C.V. Karina- Elisa, clasa a IX-a, Colegiul National „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Premiul III;

– Petrovai V. Camelia, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Sighetu Marmației, Mențiune ME;

– Hreniuc C. Andrei, clasa a XI-a bilingv, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Premiul II;

– Axenta M. Doris, clasa a XII-a bilingv, Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare, Mențiune ME.

Poate cea mai mare realizare este calificarea la Olimpiada Internațională de limba engleză, care se va desfășura la Constanța, în perioada 1-8 septembrie 2024, a elevului Hreniuc C. Andrei, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare.