„Stiati ca putem, mai nou, cumpara de pe olx seminte de canepa (sau ganja sau marijuana) pentru infiintarea de culturi proprii oriunde iti pofteste inimioara? In gradina ta, a vecinui, in ghiveciul de la bucatarie sau in cel din camera, pentru un aer mai proaspat? Nu conteaza cine, de unde esti sau cum te cheama, poti cumpara oricand sau oricat!”, este mesajul primit pe adresa redacției eMaramures.ro.

Incredibil sau nu, anunțul este valabil și vânzătorul mai mult decât dornic să îți trimită marfa comandată. Bonus, îți oferă consultanță la înființarea culturii. Mai mult, sacii sunt etichetați și pot fi trimiși oriunde, iar soiul este unul certificat.

Oare cât este de legală această tranzacție?