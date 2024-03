Cetățeanul de onoare al orașului Seini, preotul Gheorghe Pop, a împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani. Comunitatea seineană știe să își prețuiască valorile, dăruind de fiecare dată omagiul, aprecierea și recunoștința sa. La Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Parohia Seini I, a avut loc oficierea Sfintei liturghii de un sobor valoros și important de preoți din care au făcut parte părintele sărbătorit, foști colegi de seminar și facultate, preotul paroh Bogdan Codre, pr. Tomel Pop.

„Alături de viceprimarul Octavian Bodea am oferit la încheiere, în semn de aleasă prețuire, un superb coș cu 80 de garoafe albe, o diplomă de excelență aniversară, părintele paroh Bogdan și apreciatul cor bisericesc oferind la rândul lor frumoase buchete de flori și o plachetă aniversară. După masă, părintele a invitat copii lui, membri de familie, prieteni apropiați, scriitori, oameni de cultură, colegi, pentru a sărbători împreună fericitul eveniment din viața sa. Și ca acest moment să fie și mai înălțător, mai special și însemnat, și-a lansat un nou volum de poezie și poeme, „Mesager luminii logosului întemeietor”, scos de câteva zile, de sub tipar. Un eveniment de marcă, dinamic, plăcut și elogios, așa cum merită poetul Gheorghe Pop și valoroasa sa creație poetică. Moderator a fost Dan Skorka, redactorul cărții, care a invitat la microfon oameni cu sufletul plin de frumos, sensibilitate și metafora pe buze: poeta Maria Filipaș, a recitat din creația preotului-poet, doamna colonel de poliție, Camelia Vescan, originară din Cicârlău, legată sufletește de poet din perioada activității sale de acolo, doamna scriitor-pictor, prof. Ioana Kadar, inspector școlar ISJ MM, scriitorul și jurnalistul Nicu Goja, un prieten și coleg al părintelui, pr.- protopop- scriitor, Ioan Morar, din Gherla. Părintele Gheorghe-Pop a fost un luminator, un sfetnic și îndrumător spiritual peste 4 decenii. Am prezentat un film inspirat de viața, cariera și realizările sale seinene. Părinte drag, sunt mândră și recunoscătoare pentru tot ce ați însemnat pentru familia mea, orașul nostru, parohie și viața culturală și spirituală. Vă doresc din inimă multă sănătate, putere, inspirație pentru noi volume de poezii, să ne fiți alături mulți ani la evenimentele noastre. La Mulți Ani!”, este postarea Gabrielei Tulbure, primarul din Seini.