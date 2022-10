Polițiștii maramureșeni au obținut rezultate deosebite în etapa finală a Campionatului de Înot al Ministerului Afacerilor Interne desfășurată la Târgoviște în perioada 18-21 octombrie, la care au participat cei mai bun înotători.

Sportivii au dat tot ce au avut mai bun, dovedind că sunt profesioniști atât în munca pe care o prestează zi de zi în profesia de polițist, cât și în apă, prin performanțele acumulate de-a lungul timpului în sportul practicat.



• La categorie sub 35 de ani, 100 metri bras la feminin:

Locul I- Agent principal de poliție Deac Alexandra

Locul II- Agent principal de poliție Sigheti Oana Anamaria

• La categoria sub 35 de ani, 50 metri liber la feminin:

Locul I- Inspector de poliție Cozma Ionela

• La categoria sub 35, 50 metri liber la masculin:

Locul III- Agent de poliție Raita Petrică

• La categoria sub 35 de ani, 100 metri bras la masculin:

Locul V- Inspector de poliție Blidar Cătălin

• La categoria sub 35 de ani, 200 metri liber la masculin:

Locul II- Agent principal David Remus

• La categoria 35-45 de ani, 100 metri bras la masculin:

Locul III- Agent șef de poliție Munteanu Marius

• Proba de ștafetă 4x 50 m liber unde doi polițiști maramureșeni au fost în frunte.

Polițiștii maramureşeni se întorc acasă cu trei medalii de aur, două de argint și două de bronz.