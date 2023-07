Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au continuat activitățile de informare și conștientizare a cetățenilor, în special a conducătorilor auto, cu privire la riscurile asociate consumului de droguri și a conducerii sub influența alcoolului.

În acest context, polițiștii de prevenire maramureșeni au interacționat cu cetățenii, i-au informat și le-au oferit recomandări utile cu privire la efectele și riscurile asociate consumului de alcool și de substanțe interzise la volan, dar și despre urmările acestora, precum deteriorarea relațiilor cu familia și cu prietenii, dependența, depresia, violența, implicarea în accidente rutiere etc..

De asemenea, în cadrul activităților desfășurate, polițiștii i-au informat pe conducătorii auto și despre modificările legislative în materie penală, explicându-le că, dacă un conducător auto aflat sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori fără a deține permis de conducere provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, acesta va fi condamnat la închisoare cu executare, fiind eliminată posibilitatea de a fi condamnat cu suspendarea executării pedepsei.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au promovat spotul video al campaniei de informare a cetățenilor referitoare la noile modificări ale Codului Penal, spot care începând din data de 25 iulie a.c., cu sprijinul Vivo Mall, va fi difuzat zilnic pe panoul digital de pe clădirea mall-ului.

ÎN ATENȚIA CONDUCĂTORILOR AUTO!

Închisoare cu executare pentru cei care sunt implicați în accidente rutiere mortale, în timp ce conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis.

La data de 13 iulie a.c., a intrat în vigoare Legea nr. 213/2023 pentru completarea art.91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.

Potrivit noii reglementări, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea uneia sau mai multor persoane, iar persoana care a provocat accidentul se afla într-una dintre următoarele situații:

– nu deținea permis de conducere;

– deținea un permis de conducere necorespunzător categoriei din care făcea parte vehiculul respectiv ori permisul i-a fost retras sau anulat ori exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau nu avea dreptul de a conduce autovehicule;

– a condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere având o îmbibație alcoolică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge;

– a condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere sub influența substanțelor psihoactive.