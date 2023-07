Primarul Cătălin Cherecheș a semnat pentru Baia Mare proiectul cu finanțare europeană ”Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar – Ecosistem Digital de educaţie si formare în Municipiul Baia Mare.

„Dragi prieteni, astăzi am semnat un contract de finanțare istoric pentru dezvoltarea educației în Baia Mare. Sunt extrem de bucuros să vă împărtășesc această veste extraordinară: 50.000.000 de lei din fonduri europene, de care vor beneficia 44 de unități de învățământ din Baia Mare!

Prin eforturile mele și ale colegilor mei, alături de domnul prim ministru Marcel Ciolacu, am obținut o finanțare masivă de 50.000.000 de lei din fonduri europene, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Această sumă generoasă va fi dedicată modernizării și dotării grădinițelor și școlilor din Baia Mare, pentru ca educația să fie de calitate, modernă și incluzivă pentru toți copiii.

La ceremonia de semnare, miercuri, 26 iulie 2023, i-am avut alături pe președintele Senatului, domnul Nicolae Ionel Ciucă; ministrul Educației, doamna Ligia Deca, și ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, domnul Adrian Câciu, dar și alți reprezentanți importanți ai structurilor de stat și ai administrației centrale și locale.

Știți deja că educația este o prioritate pentru mine și pentru echipa mea. Suntem hotărâți să îmbunătățim infrastructura școlară și să dotăm unitățile de învățământ cu cele mai bune echipamente. Elevii noștri merită să beneficieze de tehnologii de ultimă generație, mobilier modern și materiale didactice inovatoare, astfel încât să fie pregătiți pentru provocările lumii digitale.

Acum, cu bucurie și mândrie, vă prezint lista completă a unităților de învățământ din Baia Mare care vor beneficia de investiții în cadrul acestui proiect impresionant:

Grădinița cu program prelungit Ion Creangă; Grădinița cu program prelungit nr. 4; Grădiniţa cu program prelungit STEP BY STEP; Grădiniţa cu program prelungit nr. 8; Grădinița cu program normal nr. 12; Grădinița cu program normal nr. 32; Grădinița cu program prelungit Nr. 9; Grădinița cu program normal nr. 20; Grădinița cu program prelungit Nr.10; Grădinița cu program normal nr. 13; Grădinița cu program prelungit nr. 25; Grădinița cu program prelungit nr.27; Grădinița cu program prelungit nr. 28; Grădiniţa cu Program Prelungit „Micul Prinţ”; Grădinița cu program normal nr. 2; Grădinița cu program prelungit Nr. 30; Grădinița Floare de colt; Grădinița cu program prelungit nr. 34; Grădinița cu program prelungit „Otilia Cazimir”; Școala Gimnazială „Octavian Goga”; Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”; Școala Gimnazială „Avram Iancu”; Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”; Şcoala Gimnazială ”Nichita Stănescu”; Școala Gimnazială „Lucian Blaga”; Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”;

Grădinița cu program normal nr. 24; Școala Gimnazială nr. 13; Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”; Școala gimnazială ”Petre Dulfu”; Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”; Școala Gimnazială ”Doctor Victor Babeș”; Școala Gimnazială ”George Coșbuc”; Şcoala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale”; Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”; Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”; Școala Gimnazială nr. 18; Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”; Liceul tehnologic ”Transilvania”; Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”; Colegiul Tehnic ”C.N. NENITESCU”; Colegiul Tehnic „George Barițiu”; Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”; Colegiul Național „Vasile Lucaciu”; Colegiul Național ”Mihai Eminescu”; Liceul cu Program Sportiv; Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”; Liceul Teoretic „Emil Racoviță”; Liceul Teoretic ”Németh László”; Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”; Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Iosif Mărturisitorul”; Liceul Teologic Penticostal și Colegiul de Arte.

Sunt mândru să văd cum aceste investiții vor transforma învățământul nostru într-unul dintre cele mai avansate din țară. Împreună vom crea un viitor strălucit pentru copiii noștri!”, spune Cătălin Cherecheş, primarul municipiului.