În această perioadă, polițiștii maramureșeni desfășoară activități pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței pe drumurile publice, acordând o atenție deosebită respectării normelor de circulație și îndeplinirii condițiilor legale privind conducerea, punerea în circulație și utilizarea mopedelor, motocicletelor și triciclurilor.

În cursul zilei de 29 iulie, astfel de situații au fost identificate în localitățile Cicârlău și Botiza.

În cadrul activităților derulate în localitatea Cicârlău, polițiștii din Tăuții Măgherăuș au oprit un moped condus de un tânăr de 29 de ani.

În urma controlului, s-a stabilit că vehiculul nu era înregistrat, conform prevederilor legale.

Testarea tânărului cu aparatul etilometru a indicat valoarea de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru abaterile de natură contravențională au fost dispuse sancțiunile prevăzute de lege, iar aspectele de natură penală fac obiectul cercetărilor, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta.

În aceeași zi, în jurul orei 13.00, polițiștii din Dragomirești, alături de cei ai Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă, desfășurau activități de supraveghere a traficului pe D.C. 19, în localitatea Botiza.

Aceștia au oprit un moped condus de un bărbat de 38 de ani, iar verificările în bazele de date au indicat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, s-a constatat că mopedul nu era înmatriculat sau înregistrat.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat, situație pentru care a fost aplicată sancțiunea contravențională prevăzută de legislația rutieră.

În acest caz, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, urmând ca, în funcție de rezultatul acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

NOTĂ: Reamintim participanților la trafic că, în ultima perioadă, au fost înregistrate mai multe evenimente rutiere în care au fost implicate mopede, motociclete și tricicluri.

În acest context, polițiștii recomandă conducătorilor acestor vehicule să manifeste prudență și responsabilitate, să respecte normele de circulație și să se asigure că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru conducerea și punerea în circulație a vehiculelor pe drumurile publice.

Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive contribuie în mod direct la reducerea riscului rutier și la protejarea tuturor participanților la trafic.