Lansat de Sunnyside Records in luna mai cu un turneu american, albumul pianistului newyorkez de origine română Lucian Ban, Ways of Disappearing, va fi prezentat publicului din România într-un turneu național produs de Jazz Updates, cu o serie de concerte în Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistrița, Brașov și București.

Fascinantul album de improvizații solo Ways of Disappearing al pianistului newyorkez Lucian Ban reprezintă o contribuție remarcabilă la canonul solo-ului de pian în jazz și un profund opus de maturitate al unuia dintre cei mai de succes muzicieni de origine română pe scena jazz-ului internațional. Produs împreună cu violistul american Mat Maneri și editat de prestigioasa casă de producție Sunnyside Records din NYC, albumul a fost înregistrat în acustica specială a Sălii Baroce a Muzeului de Artă din Timișoara și include 14 piese originale și improvizații, un blues și două standarde moderne de jazz compuse de celebrele Annette Peacock și Carla Bley.

Numit de ziarul britanic The Guardian “A name to watch” și considerat “unul dintre cei mai talentați pianiști de jazz care s-au mutat la NYC” (Bruce L. Gallanter, Downtown Music Gallery), Lucian Ban și-a câștigat renumele pe scena jazz-ului internațional printr-o serie de albume și colaborări cu nume de primă mână și este recunoscut pentru sinteza extrem de personală între jazz și muzica tradițională românească, pentru reimaginarea muzicii lui George Enescu prin prisma improvizației și pentru căutarea unui ideal al jazz-ului cameral. Muzica lui a fost descrisă drept “un triumf al comunicării emoționale și muzicale” (All About Jazz), “răvășitoare, misterioasă” (New York Times), “neortodoxă dar fascinant de frumoasă” (The Guardian), “atemporală și plină de viață” (Downbeat).

Concertele ‘Ways of Disappearing’ în România:

11 Iunie – Timișoara, Muzeul de Arta

13 Iunie – Arad, Teatrul Ioan Slavici

14 Iunie – Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei

15 Iunie, ora 19.00 – Baia Mare, Colonia Pictorilor

16 Iunie – Bistrita-Nasaud, Sinagoga Bistrita

18 Iunie – Brașov, Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania

20 Iunie – București, Institutul Goethe