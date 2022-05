Recent, dansatorii clubului Medio Monte din Baia Sprie au participat la Cupa Floris, competiţie organizată în Bistrița. competiție ce a adunat 211 perechi și 80 de fete solo.

La acest concurs clubul de dans băisprian a participat cu 18 perechi şi o fată solo, care au reușit să obțină în total 21 de finale şi 4 urcări pe podium.

Generația mai mică a clubului a concurat la categoriile de Debutanți și Precompetițional, obținând rezultate foarte frumoase.

Rezultatele obţinute la Cupa Floris – Bistrița

Mereuț Daniel – Onț Aurora s-au calificat de două ori în finalele competițiilor de precompetițional 2 și 3 dansuri ocupând treapta a doua a podiumului la ambele categorii.

Morcan Darius – Cîmpan Ioana s-au calificat in doua finale pornind din sferturi de finale, la debutanţi vals lent obținând locul 2 și medalia de argint, iar la debutanţi cha cha au ocupat locul 5 în finală.

Vida Mihai – Mateoc Viviana s-au calificat in finală ocupând locul 6 la clasa E 16-35 ani, pornind din sferturi de finală.

Jurcuț AneMarie, singura sportivă care a participat la fete solo debutante 10-11 ani, locul 4 din cele 17 fete înscrise la start.

Arnăut Luca – Drăgan Maria au urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului, după a doua participare la clasa Hobby 14-15 ani.

Selejan Mihai – Onț Adelina s-au clasat pe locul 4 la un pas de podium la clasa precompetițional 3 dansuri 10-11 ani.

Adorean Tudor – Hotea Ștefania s-au calificat in doua finale ocupând locul 6 la clasele debutanti pornind din sferturi de finale la ambele categorii.

Boiciuc Mihai – Mariaș Yvette au dansat in două finale ocupând locul 5 la clasa D standard 16-35 ani și locul 6 la clasa D Latino 16-35 ani.

Voicu Matei – Dan Iulia au dansat la al doilea concurs împreună la clasa E 12-13 ani. Au avut un dans curat și mai bun decât la competiția anterioară lucru ce promite ca pe viitor sa obțină rezultate pe măsură.

Simorne Denis – Pop Ana au dansat pentru prima data după aproximativ 5 ani într-un concurs secțiunea Latino, au spart gheața dansând la open basic Latino 16-35 ani, având un dans chiar foarte bun pentru prima dată.

Armaș Damian – Soponar Carina aflati la a doua competiție in clasa hobby 14-15 ani, au reușit să se califice in finală ocupând locul 5, însă pe viitor promit mai mult.

Adorean Andrei – Breban Iulia au concurat la o clasă mai avansată clasa D 12-13 ani, ocupând locul 5.

Lendeczki Ferenc – Simorne Andra au participat, la fel ca și colegii lor, la o categorie mai avansată, la clasa D 14-15 ani ocupând locul 4.

Nistor Andrei – Ghiman Cosmina au participat pentru prima data la clasa Hobby 12-13 ani reușind să se califice in semifinală pe locul 10 din cele 17 perechi, un rezultat promițător.

Muntean Ionuț – Hojda Miruna o pereche formată de doar o lună de zile, care s-a bucurat să între in finala clasei precompetițional 3 dansuri 12-15 ani ocupând locul 6, după ce au fost la un pas de finala ocupand locul 7 la precompetițional 2 dansuri.

Vasc David – Hognogi Raluca această pereche se afla la început de drum, concurand pentru prima dată împreună, David aflându-se la primul lui concurs, cu toate aceastea ne-au surprins cu calificarea in finala la debutanti cha cha 12-15 ani, ocupând locul 7.

Mureșan Flaviu – Muresan Alessia sunt la prima competiție in acest an și au reușit sa își învingă emoțiile și sa se califice in doua finale la categoria Debutanti 8-9 ani, obținând locul 5 la cha cha și locul 6 la vals lent.

Ciurbe David – Ciurbe Anabela, la fel ca și colegii lor s-au aflat la prima competiție din acest an, reușind și ei calificarea in doua finale la clasa debutanti 8-9 ani obținând locul 5 la vals lent și locul 6 la cha cha.

Babaș Patrik – Borșa Ilaria au concurat la debutanti cha cha 12-15 ani obținând locul 12.