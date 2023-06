Conform datelor publicate recent de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele patru luni din 2023 a fost de 5.488, in crestere cu 14,36% comparativ cu perioada similara din 2022.

Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in intervalul mentionat au fost din Bucuresti, respectiv 720 (numar in crestere cu 45,75% fata de ianuarie-aprilie 2022), Bucurestiul fiind urmat de judetele Cluj, cu 319 firme suspendate (in crestere cu 46,33%), Brasov -253 (plus 38,25%), Maramures – 218 firme (+84,75%) si Iasi – 211 (-4,09%).

Cele mai putine suspendari au fost consemnate in judetele Giurgiu – 35 (in scadere 10,26% fata de primele patru luni din 2022), Tulcea – 35 (la fel ca in aceeasi perioada a anului trecut), Covasna – 39 (minus 4,88%) si Gorj – 41 (minus 2,38%).

Cel mai mare numar de suspendari s-a inregistrat in comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, respectiv 1.398 (-0,92%), in activitati profesionale, stiintifice si tehnice – 559 suspendari (+31,22%) si informatii si comunicatii – 535 suspendari (+74,84%).

In aprilie, si-au suspendat activitatea 974 de firme, cele mai multe in Bucuresti (149) si in judetele Cluj (53), Brasov (51) si Iasi (43).