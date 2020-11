În ultimele 9 luni am avut mai multe ocazii de a reflecta asupra activității noastre, de când ne-am deschis porțile pentru prima dată în 2018. Am avut mult timp să ne gândim la bune și la zonele unde putem performa mai bine. Cu toate acestea, a existat o întrebare care a fost adresată frecvent către Head Chef & Founder-ul nostru: „Dacă ai putea să te întorci în timp, te-ai mai întoarce în România pentru a deschide KAIAMO?”

Chiar înainte de aniversarea primului an, KAIAMO a primit vestea ireală de la THE WORLD’S 50 BEST că am fost incluși în Top 1.000 cele mai bune locatii din lume, prin proiect numit 50 Best Discovery.