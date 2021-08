Vineri, 3 septembrie, începând cu ora 19.00, va avea loc, la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, al cincilea concert în aer liber Ora Muzicală, invitată fiind Nora Deneș.

Născută într-o familie de profesori de muzică, Nora Deneș începe studiul viorii și al pianului de la vârsta de 3 ani. Încheie Liceul de Arte Baia Mare in 2001, Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca, secția vioară in 2006 ca șefă de promoție.

Este cantautor din 2004, având peste 40 de piese înscrise in Uniunea Compozitorilor din Romania. Ca producător muzical bifează primul proiect pop-simfonic din Romania, alături de Alexandra Ungureanu in 2014.

În 2015 o vedem in semifinala Vocea Romaniei în echipa Smiley, iar de atunci proiectele si colaborările muzicale iau avânt. Îi amintim pe Damian Drăghici, Theea Miculescu, Omar Secada, Mircea Rusu Band, Luft Productions, The Fridays, Cristina Vasiu, ERU Productions.

Din toamna acestui an o vom putea urmări în cadrul showului TV muzical X Factor!

Nora ne va încânta la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș cu piese pop cunoscute, din repertoriul internațional, românesc și compoziții propri, interpretate la voce și pian într-o manieră personală.

Accesul este liber datorită colaboratorilor și sponsorilor.