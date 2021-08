Cinci conducători auto depistaţi de poliţişti în timp ce conduceau cu o alcoolemie de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, dintre care unul comiţând mai multe infracţiuni la regimul rutier, iar un altul identificat după ce a sustras un autoturism şi a comis un accident rutier soldat cu pagube materiale pe fondul consumului de alcool.

În fapt, cinci maramureşeni cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani, au fost depistaţi de poliţişti pe drumurile publice, conducând cu o alcoolemie între 1,01 mg/l şi 1,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Toţi conducătorii auto au fost conduşi la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosare penale sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Menţionăm faptul că tânărul de 18 ani din Târgu Lăpuş, ar fi sustras un autoturism dintr-un garaj care aparţine unei femei de 47 de ani din comuna Cupșeni.

Acesta ar fi condus autoturismul sustras fără a deţine permis de conducere, aproximativ 400 de metri, ulterior producând un accident rutier soldat cu pagube materiale.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Totodată, un tânăr de 25 de ani, nu a oprit la semnalele de oprire ale poliţiştilor în timp ce conducea pe D.J.184 B în localitatea Codru Butesii.

Poliţiştii au pornit în urmărirea autoturismului condus de tânăr, iar după aproximativ 1 km acesta a pierdut controlul autoturismului, a derapat și s-a răsturnat pe plafon, după care a fugit din autoturism, acesta fiind distrus în totalitate.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti, la scurt timp, a fost identificat conducătorul auto, la domiciliul său din Buteasa, fiind testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, poliţiştii au constatat faptul că acesta nu deţine permis de conducere, iar autoturismul este radiat din circulaţie, având aplicate plăcuţe cu numere de înmatriculare false.

În cauză, se efectuează cercetării sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere şi punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat și cu număr fals de înmatriculare.