Asociația ASSOC continuă implementarea proiectului „Competențe în evoluție”, dedicat dezvoltării profesionale a angajaților din mediul privat. Chiar și în perioada verii, activitățile de formare se desfășoară fără întrerupere, participanții beneficiind de cursuri adaptate noilor cerințe ale pieței muncii. Recent, 11 angajați ai companiei SC CERC au participat la programul de formare „Actualizarea competențelor manageriale în contextul schimbărilor tehnologice rapide”, organizat în stațiunea Ocna Șugatag.

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai plăcut, organizatorii au ales desfășurarea cursului într-o pensiune din stațiune, oferind participanților un cadru relaxant, fără a diminua însă ritmul activităților educaționale. Sub coordonarea lectorului Raul Drența, cursanții au parcurs sesiuni de informare, teste și evaluări menite să le consolideze competențele manageriale și să îi pregătească pentru provocările generate de schimbările tehnologice rapide.

Reprezentanții ASSOC subliniază că proiectul își propune să sprijine dezvoltarea continuă a angajaților și creșterea competitivității companiilor, prin programe de formare adaptate nevoilor actuale ale mediului economic.