Fostul ministru al Educaţiei a vrut să fie glumeţ, dar a gafat din nou. Liviu Pop este de departe, campion la acest capitol.

Liviu Marian Pop, fost ministru al Educației în guvernele Ponta și Tudose, și-a început dimineața cu un mesaj pe Facebook: “PLM Plec La Munca”. “Bună dimineața, prieteni Eu, Pop Liviu Marian, plec la muncă, voi ce faceți? #LMP”, a continuat el, încercând o glumă.

El a postat şi o fotografie în care apar şi iniţialele celor trei cuvinte, reieşind PLM – o expresie vulgară folosită în mediul virtual. Postarea a devenit virală.

„Nu am fost deloc vulgar. Am vrut să le spun prietenilor de pe Facebook că plec la muncă. Şi asta am făcut, pentru că acum sunt în Parlament, în Comisia pentru Învăţământ. Am vrut să fiu şi eu glumeţ, nu are legătură cu glumele care se fac pe seama numelui meu”, a declarat Liviu Pop.

Liviu Pop este președintele Comisiei de învățământ din Senat şi fost ministru al Educaţiei. Este totodată un campion al gafelor, de la „genunche” la „greşelile se pot corecta, erorile nu”.

De asemenea, de-a lungul timpului a avut şi multe idei trăsnite, printre care şi aceea că elevii din clasa a V-a ar trebui să aibă manual de sport.

Nu în ultimul rând, fostul ministru a făcut în urmă cu câţiva ani şi câteva greşeli gramaticale. În timpul unei şedinţe de Guvern Pop a reuşit performanţa de a face trei greşeli gramaticale în doar nouă secunde: 1. Programele trebuiesc – corect: trebuie 2. ,,planurile cadru- va fi modificat”- corect: planurile-cadru vor fi modificate 3. ,,va fi modificat şi planu, li programul” / corect: vor fi modificate şi planul, şi programul.

Liviu Pop nu este singurul politician care gafează În ultima vreme, premierul Viorica Dăncilă a făcut gafă după gafă. Recent, ea le-a spus jurnaliștilor să ”facă un exercițiu de imagine”, în loc de ”exercițiu de imaginație”. Apoi, în același context, ea a spus că ”este exclus ca să-și dea demisia”, când corect gramatical era ”este exclus să-mi dau demisia”.

Spre finalul anului 2017, un alt ministru a gafat în cadrul unei declaraţii de presă. Este vorba despre şefa de la Interne, Carmen Dan, care a folosit greşit termenul de „pronume“ în loc de „prenume”

„Vreţi să vă dau eu, acum, nume şi pronume şi toate cele?”, a spus Carmen Dan.

Ulterior, ministrul de Interne a scris pe Facebook că nu-şi cere scuze pentru că a pronunţat greşit o literă.

„Nu-mi cer scuze pentru că am pronunţat greşit o literă! Sunt om, nu sunt maşină!”, a justificat aceasta greşeala.

Şi fostul ministru al Sănătăţii, Florian Bodog, a gafat. În septembrie 2017, într-o postare pe pagina sa de socializare a scris substantivul „copii” într-o situaţie în care cuvântul trebuia scris cu trei de „i”. În cadrul aceleiaşi postări, ministrul a redactat greşit şi numele preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, el scriind „Junker”.

După puţin timp, însă, Bodog a corectat greşelile de redactare.