Editura Apostolia a Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale a publicat o nouă ediție a Jurnalului fericirii de Nicolae Steinhardt în limba franceză. Aceasta păstrează traducerea excepțională realizată de Marily le Nir și prefața lui Olivier Clément, la care adaugă note de subsol consistente și o postfață alcătuite de Michel Simion, fiul unuia dintre prietenii Monahului de la Rohia.

Michel Simion spune că a îngrijit noua ediție fiindcă a simțit nevoia să le ofere cititorilor din afara culturii române contextul adecvat. Prima ediție, din 1996, era epuizată de mult, iar interesul stârnit de traducerea volumului Dăruind vei dobândi în franceză sugera nevoia unei noi ediții a Jurnalului.

„Am tradus și publicat în 2017, tot la Apostolia, volumul de predici Dăruind vei dobândi (Donne et tu recevras). Cartea a avut mai mult succes decât credeam”, povestește Michel Simion.

„Un prieten spaniol agnostic, care vorbește franceza ca a doua limbă, a fost profund impresionat. Iar o italiancă, o catolică practicantă de altfel, mi-a spus că mă voi mântui doar pentru că am tradus această carte.”

Evident că mântuirea este personală și niciodată sigură, spune traducătorul, dar expresia cititoarei spune multe despre efectul textului asupra publicului din afara Ortodoxiei și din afara culturii române. Michel Simion crede că scrisul lui Steinhardt îi vorbește omului modern pe înțelesul lui.

„După ce am tradus predicile din Dăruind vei dobândi, am fost invitat la France 2 TV și Radio France Culture. Eu am spus atunci că nu aceasta este cartea lui fundamentală și am vorbit foarte mult despre Jurnalul fericirii”, își amintește traducătorul.

Jurnalul fericirii a mai fost tradus în italiană, spaniolă, engleză, portugheză, greacă, maghiară, ebraică și, de curând, și în germană.

