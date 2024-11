Joi, 28 noiembrie, începând cu ora 16.00, iubitorii de muzică sunt invitați la Bastionul Măcelarilor, să asculte muzică clasică, în cadrul proiectului cultural „Dă timpul înapoi!: Muzica pe vinil”.

Program:

Vladimir Horowitz, pian:

Domenico Scarlatti – Sonata în Mi major, K. 380

Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata pentru pian în Do major, K. 330

Sergei Rachmaninov – Preludiu în Sol major, op. 32 nr. 5

Sergei Rachmaninov – Preludiu în Sol diez minor, op. 32 nr. 12

Alexander Scriabin – Studiu în Do diez minor, op. 2 nr. 1

Alexander Scriabin – Studiu în Re diez minor, op. 8 nr. 12

Aladár Móži, vioară și Danica Móžiová, pian:

Christoph Willibald Gluck – Melodie din opera Orfeu și Euridice

Claude Debussy – En bateau din Petite suite

Wolfgang Amadeus Mozart – Menuet în Re major

Johann Sebastian Bach, Charles Gounod – Ave Maria

Nikolaj Rimskij-Korsakov – Cântecul Indiei din opera Sadko

Vittorio Monti – Csárdás

Placido Domingo, tenor:

Giuseppe Verdi – Se quel guerrier io fossi / Celeste Aida din opera Aida

Giuseppe Verdi – La donna è mobile din opera Rigoletto

Giuseppe Verdi – Oh! Fede negar potessi / Quando le sere din opera Luisa Miller

Giuseppe Verdi – Forse la soglia attinse / Ma se m’è forza din opera Bal Mascat

Georges Bizet – La fleur que tu m’avais jetée din opera Carmen

Gaspar Cassado, violoncel:

Étienne Nicolas Méhul – Gavotte

Robert Schumann – Cântec de seară, op. 85 nr. 12

Gabriel Fauré – Après un rêve, op. 7 nr. 1

Antonin Dvořák – Cântec indian din Sonatina în Sol major pentru vioară și pian, op. 100

Isaac Albéniz – Serenadă spaniolă, op. 181

Camille Saint-Saëns – Lebăda din Carnavalul animalelor

Edward Elgar – Salut d’amour, op. 12

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.