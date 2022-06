Jandarmii maramureșeni sunt la datorie și asigură măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul desfăşurării evenimentelor care vor avea loc în spațiul public și în acest sfârșit de săptămână după cum urmează:

Începând de astăzi și până duminică, în localitatea Baia Sprie, în zonele împădurite din apropiere și zona localității Cavnic se desfăşoară „Campionatul Naţional de Sprint Urban”.

Sâmbătă și duminică, pe stadionul local din Târgu Lăpuș se va desfășura ,,Campionatul Naţional de Oină – senior” iar în localitatea Săbișa se va desfășura evenimetul „Cupa 4×4 Off Road Seini 2022”.

Sâmbătă, începând cu ora 08:30, în „Parcul Central” din Baia Mare are loc o manifestare promoțională – eveniment sportiv „Crosul copiilor”; începând cu ora 09:00, în Piața Cetății din Baia Mare, are loc manifestarea religioasă „Adunarea religioasă a tinerilor catolici”; începând cu ora 10:00, în zona de agrement Tocila de pe raza comunei Băiuț, are loc „Motoinocenţa-Bucurie la Băiuţ”, eveniment dedicat „Zilei Copilului”; începând cu ora 10:00, pe bulevardul Unirii din municipiul Baia Mare, se va desfășura evenimentul sportiv ,,Campionatul Rally Sprint 2022”; începând cu ora 17:00, pe stadion Solovan din Sighetu Marmaţiei, se va desfăşura meciul de fotbal dintre echipele CSM Sighetu Marmaţiei – CS FC Suciu de Sus.

Duminică, la lăcaşurile de cult aparţinând Bisericii Romano-catolice din localitățile Baia Mare și Sighetu Marmaţiei, jandarmii vor asigura ordinea publică pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu ocazia Sărbătorii religioase de Rusalii; începând cu ora 13:00, se desfășoară manifestarea promoţională „Orășelul Copiilor”, în Parcul Regina Maria din Baia Mare; începând cu ora 17:00, pe stadionul local Târgu Lăpuș, se va desfăşura meciul de fotbal dintre echipele FC Lăpușul Târgu Lăpuș și – CS Bradul Vişeu de Sus,

Desfășurarea în condiții de normalitate a evenimentelor din această perioadă este una dintre prioritățile noastre astfel că vă recomandăm să respectați indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine iar în caz de urgență, apelați numărul unic 112 sau adresați-vă cu încredere celei mai apropiate patrule de ordine și siguranță publică.