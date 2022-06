„O tempora, o mores!

Au trecut 30 de ani de la fondarea ziarului Evenimentul zilei. I-am aniversat astăzi și a fost o emoție greu de povestit să te revezi cu oameni, colegi, prieteni lângă care am muncit cu entuziasmul pe care această țară l-a trăit după Revoluție și care îmi pare ireversibil.

Am spus mereu că am învățat să fac presă de la Ion Cristoiu și să fac bani de la Sorin Roșca Stănescu. Unul e făcător de conținut, celălalt știa să managerieze un business.

Le sunt recunoscătoare pentru acele începuturi și pentru rigoarea la care mă obligau. M-a format nu doar profesional, ci și ca om.

Am rămas fidelă, peste timp, acelei bucurii pentru meseria de jurnalist și am înlocuit vanitatea de a schimba miniștrii printr-o dezvăluire exclusivă, cu mulțumirea de a pune oamenii valoroși în lumină și a da speranță prin poveștile de viață și de carieră publicate sub semnătura mea.

Nu în ultimul rând, și datorită experienței de la Evenimentul zilei, am reușit să fac, în urmă cu 15 ani, propria mea revistă, Q Magazine.

Regret doar că jurnaliștii de astăzi nu vor cunoaște vreodată ce înseamnă să faci presă fără Google și fără calculator!

Pe noi ne-a făcut OAMENI!”, a transmis jurnalistul Floriana Jucan.