Proiectul a fost iniţiat de Ministerul Turismului şi vine cu mai multe noutăţi pentru stimularea folosirii voucherelor şi pentru prevenirea evaziunii şi a operaţiunilor ilegale.

Potrivit proiectului, voucherele de vacanţă de 1.450 de lei vor fi acordate până în anul 2025, nu doar până în 2020, aşa cum se prevede în prezent.

Totodată, vor exista şi vouchere de 2.080 de lei, care vor putea fi folosite numai în extrasezon (adică în perioadele aprilie – mai şi octombrie – noiembrie). Salariaţii vor putea opta pentru una dintre cele două variante, iar alegerea se va face până în 1 noiembrie, pentru anul următor. Opţiunea iniţială nu va putea fi schimbată ulterior, până la următoarea dată de 1 noiembrie.

VOUCHERE DE VACANTA. De asemenea, proiectul spune că voucherele vor putea fi folosite numai electronic, formatul tipărit va dispărea. În momentul de faţă, voucherele de vacanţă pot fi emise atât în format tipărit, cât şi în format electronic.

Digitalizarea voucherelor va avea ca efect, potrivit Ministerului Turismului, scăderea evaziunii fiscale prin determinarea beneficiarilor de vouchere pe suport electronic să efectueze plăţi electronice. Totodată, această modificare va avea drept efect principal scăderea nivelului economiei subterane, tranzacţiile fiind, totodată, complet monitorizate şi fiscalizate. Utilizarea platformelor digitale, accesibile de la distanţă, disponibile 24 de ore din 24, fără limitări impuse de timpul de deschidere sau de izolarea geografică pentru plăţi, transferuri, investiţii şi tranzacţii va ajuta la modernizarea sistemului.

Proiectul de lege prevede sancţiuni drastice pentru firmele care acceptă vouchere de extrasezon în afara extrasezonului. Unităţile turistice care vor accepta vouchere de vacanţă pentru extrasezon în alte perioade vor fi sancţionate cu 25 de puncte amendă. În plus, acestea vor avea o interdicţie de doi ani de la a mai accepta vouchere de vacanţă. Verificările vor fi efectuate de reprezentanţii Ministerului Turismului, nu de cei ai Autorităţii Naţionale pentru Turism, aşa cum se întâmplă în prezent.

Salariaţii care vor folosi voucherele de vacanţă pentru a cumpăra alte servicii decât cele de turism intern vor risca să ajungă la închisoare (sau să fie amendaţi penal) pentru una – trei luni.

În decembrie anul trecut, s-a stabilit ca bugetarii să primească, în 2019 şi 2020, vouchere de vacanţă anuale în valoare de 1.450 de lei.

Angajaţii pot primi o singură categorie de vouchere de vacanţă şi nu pot schimba alegerea făcută

Proiectul de ordonanţă introduce noţiunea de „vouchere pentru extrasezon”.

Voucherele de vacanţă pentru utilizare în extrasezon sunt bonuri de valoare emise în format electronic destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice care sunt prestate în perioada aprilie-mai și octombrie-noiembrie.

Astfel, un angajat poate primi, anual, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2025, vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei sau vouchere de vacanță valabile pentru utilizarea în extrasezon, în cuantum de 2.080 de lei, în funcție de opțiune.

Angajații pot primi în cursul unui an calendaristic o singură categorie de vouchere de vacantă, vouchere de vacantă cu utilizare pentru un an de zile sau vouchere de vacantă pentru utilizare în extrasezon, în funcție de opțiunea beneficiarului exprimată până la data de 1 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor. Această opțiune nu poate fi schimbată în decursul anului.

Voucherele de vacanță vor fi emise doar pe suport electronic.

Voucherele de vacanță pentru extrasezon nu pot fi utilizate pentru achiziția online a pachetelor de servicii turistice, cu excepția situației în care unitatea afiliată implementează procese și proceduri operaționale pentru identificarea acestora în momentul efectuării plății. În aceste cazuri, unitatea afiliată trebuie să înştiinţeze unitatea emitentă să configureze caracteristicile suportului electronic în sensul efectuării de plăţi online.

LISTA completă a sancţiunilor care se vor aplica dacă vor fi încălcate noile reguli privind voucherele de vacanţă

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanţă de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanţă.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă următoarele:

a) fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanţă;

b) comercializarea voucherelor de vacanţă de către angajaţi, angajatori, unităţile afiliate şi structurile de primire turistice;

c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă utilizate de angajaţi;

d) emiterea de vouchere de vacanţă de către alte entităţi decât cele prevăzute în lege-

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 14 puncte-amendă şi retragerea licenţei de turism agenţiei de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenţiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziţionare cu vouchere de vacanţă la un preţ mai mare faţă de preţul pachetului similar de servicii achiziţionat prin alte mijloace de plată.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 25 puncte – amendă şi interzicerea pentru doi ani a dreptului de a accepta vouchere de vacanță ca modalitate de plată, fapta unității afiliate de a accepta vouchere de vacanță pentru utilizare în extrasezon pentru achiziționarea de pachete de servicii turistice prestate în altă perioadă decât aprilie – mai și octombrie – noiembrie.

Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii.