„Dor de România – Maramureșul și Diaspora” – sărbătoare românească la Milano, cu tradiții maramureșene și gustul deosebit al bucatelor de acasă

Reprezentanții Maramureșului au adus bucurie și emoție în sufletele românilor care trăiesc și muncesc în Italia, cu prilejul evenimentului „Dor de România – Maramureșul și Diaspora”, care a avut loc pe 16 noiembrie, la Sala Fabbrica del Vapore din Milano.

Peste 300 de români veniți din diverse zone ale Italiei, special pentru acest demers cultural inedit al Consiliului Județean Maramureș, precum și numeroși localnici italieni și străini aflați în trecere prin zonă, au fost impresionați și cuceriți de muzica, portul și dansurile artiștilor maramureșeni, de măiestria meșterilor populari și de savoarea preparatelor tradiționale românești.

Manifestarea a fost deschisă de Ioan-Doru Dăncuș, vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, care a mulțumit tuturor partenerilor români și italieni implicați în reușita acestui eveniment care este derulat cu sprijinul Consulatului General al României la Milano, prin proiectul „Dor de România – Maramureșul și Diaspora” cofinanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

”În cadrul proiectului <Dor de România – Maramureșul și diaspora> de la Milano, sute de români -majoritatea maramureșeni- dar și italieni au <ales> să petreacă o după-masă agreabilă cu produse tradiționale maramureșene, muzică și dansuri populare interpretate de artiștii Ansamblului Folcoric Național Transilvania. Am revăzut și am cunoscut oameni frumoși cărora le pasă de țară și se gândesc foarte mult la momentul revenirii acasă. Împreună cu membrii delegației noastre ne-am bucurat că am putut să le aducem Maramureșul și tot ce are el mai frumos, aici în Italia, la Milano, unde <Fabbrica del Vapore> a fost uneori neîncăpătoare și a trebuit să ne <răcorim> prin dans, afară. Mulțumesc pe acestă cale partenerilor noștri în realizarea acestui proiect de suflet: FORI – Federația Organizaților Românești din Italia, reprezentată de Monica Todor, Asociației <Democracy Next Level> reprezentată de Carmen Costanda și Mariana Pavliev și, nu în ultimul rând, consulului Iulia Cupșa-Kisellef, de la Consulatul român din Milano. Evident, mulțumiri se îndreaptă și spre colegii care m-au însoțit, meșterii populari și artiștii Ansamblului, care și-au îndeplinit foarte bine rolurile pe care le-au avut de jucat în cadrul evenimentului”, a precizat vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru Dăncuș.

Tinerii frumoși și entuziaști de la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” au creat și întreținut o atmosferă extraordinară pe parcursul întregii zile, susținând mai multe reprezentații folclorice de excepție, specifice Țării Maramureșului, Țării Chioarului, Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești. Românii din Diaspora prezenți la eveniment, fie că provin din Maramureș sau din alte regiuni ale țării, au cântat, au dansat și s-au prins în horă împreună cu localnici din Milano, transmițând tuturor vibrația acestor clipe de neuitat.

Târgul „Bun de Maramureș” – O atracție delicioasă pentru invitații români și străini

La rândul său, Târgul „Bun de Maramureș” a constituit o atracție delicioasă pentru invitații români și străini, care au avut prilejul să regăsească sau să descopere apetisantele produse culinare românești oferite cu bine-cunoscuta ospitalitate a moroșenilor. De asemenea, în cadrul târgului, vizitatorii au admirat și au putut să cumpere obiecte artizanale meșteșugite cu migală și cu pricepere de artiști populari din mai multe zone ale Maramureșului: costume din ciur tăiat, cămeși pentru toate vârstele, zgărdane și brățări, trăistuțe, jucării din lemn, păpuși tradiționale, dar și sticle artizanale cu cap sculptat.

Pe tot parcursul evenimentului, cei prezenți au avut prilejul să se cunoască și să discute despre coagularea comunității românești din zona Milano, dar și despre păstrarea identității naționale și posibilități de a se întoarce acasă, în România. În acest sens, reprezentantul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare a încheiat un protocol de cooperare cu o asociație din Cremona, ca punct de plecare pentru înființarea unei minibiblioteci românești pentru diaspora din zonă, iar reprezentanții județului Maramureș au adus în atenție o importantă inițiativă de revitalizare a satului maramureșean, ca oportunitate de investiție pentru românii care doresc să revină în țară.

Ziua s-a încheiat în cadru festiv, prin intonarea unor melodii românești cu o încărcătură emoțională puternică și cu promisiunea celor prezenți de a se întâlni în zona centrală din Milano, duminică, 17 noiembrie.