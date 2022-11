Micii baschetbaliști de la Wildcats Baia Mare au obținut rezultate bune la prima ediție a Campionatului Național U12 de baschet 4×4, indoor, proiect competițional pilot al FIBA Minibasketball Convention inițiat din acest sezon de Federația Romană de Baschet.

Întrecerea a avut loc la Targoviste, fiind vorba de trei zile pline de baschet, în care sălile de sport ale ”CSS Prof. Ioan Valerian” și ”Scolii gimnaziale Matei Basarab” au găzduit confruntările turneelor finale.

„🎉Suntem vicecampioni nationali🎉

Acceptam infrangerea din finala cu capul sus si ne bucuram pentru titlul de vicecampioni. 🥈

Unul dintre componentii echipei a atras atentia celorlalti antrenori in aceste meciuri. Pe aceasta cale, Emil Istrat a primit titlul de Cel Mai Tehnic Jucator al Turneului. 🏆

Ne mandrim cu un parcurs fara infrangere pana in finala, iar acest rezultat ne motiveaza sa muncim mai mult si mai bine pana incepem sezonul U13. 💪🏼

Multumim parintilor prezenti la Targoviste pentru toata sustinerea. Ati fost mereu al 6-lea jucator de care echipa avea nevoie. Ne inclinam in fata voastra! 🤗

Multumim de asemenea tururor celor care ne-au urmarit si ne-au sustinut de acasa! 🙏🏼

Multumim tuturor sponsorilor care sunt alaturi de noi. Aceasta performanta se datoreaza si sustinerii voastre! 🙏🏼

Felicitari baieti pentru tot efortul depus! Meritati din plin aceasta incoronare a muncii voastre! 🏆

Felicitari antrenorului, Man Sebastian, pentru modul in care i-a pregatit si indrumat pe baieti pe parcursul obtinerii acestui rezultat! 🎉” – se arată în informarea celor de la Wildcats Baia Mare

Wildcats: Strenght in Unity. ⚫️⚪️🟠