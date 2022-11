În perioada 22-44 noiembrie 2022, în Baia Mare, va avea loc un eveniment dedicat elevilor și studenților din municipiu, dar nu numai, care doresc să-și dezvolte abilitățile de leadership, cunoștințele academice, comunicarea în rețea și celor care doresc să dezvolte un proiect propriu inovator.

Este vorba despre evenimentul derulat sub titulatura de „XGEN Conference”, care are drept scop pregătirea studenților pentru o carieră de succes. Vor avea loc prezentări și expoziții ale unor proiecte vizionare din domeniul IT.

„Conferința va organiza două mari concursuri: XGEN Hacks, o competiție în care pasionații de programare IT concurează pentru premii totale de până la 30.000 LEI. Cea mai bună echipă va câștiga premiul cel mare de 10.000 RON. Cele două echipe care vor lua locul 2 vor fi recompensate cu 5000 RON fiecare, iar pentru locul trei se vor acorda 3 premii, fiecare în valoare de 3000 RON. De asemenea, se va desfășura XGEN R&D, la care vor participa elevi și studenți și care își vor prezenta lucrările de cercetare sau experimente, jurizate în cadrul concursului și premiate cu premii totale de 10.000 LEI.

XGEN se află la cea de-a V-a ediție. Până acum au fost organizate două ediții fizice: în 2018 și 2019, la care au participat peste 650 de studenți. Iar din pricina pandemiei, edițiile din 2020 și 2021 au fost organizate în mediul online, însumând peste 8500 de studenți conectați”, arată organizatorii evenimentului.