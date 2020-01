Divizia A feminină a programat vineri două partide, în seriile C și D. În seria C, Marta Baia Mare a reușit prima victorie a sezonului. După repriza excelentă făcută în Cupa României împotriva vicecampioanei CSM București, tinerele handbaliste pregătite de soții Marta au obținut un succes categoric împotriva celor de la CSU Reșița (27-18). A fost prima victorie a echipei maramureșene în seria D a eșalonului secund feminin. În seria C, lidera Dacia Mioveni, la comanda căreia a revenit Daniel Gheorghe, a câștigat la scor partida de pe teren propriu cu Național Râmnicu Vâlcea, după ce oaspetele au făcut o primă repriză bună.

MARTA BAIA MARE – CSU REȘIȚA 27-18 (14-7) Arbitri: Dan Pavel / Radu Pentea

Marta: Moysh, Matei – Eremici 6, Loi 6, Demian 5, Asaftei 3, Porohniuc 3, P. Tebecs 1, Leș 1, Igel 1, Mici 1, Racolța, Popan, B. Tebecs. Antrenori: Ioana Marta, Ioan Marta.

Reșița: Popescu, Ioța – Vlădășel 7, Bochiș 3, Tovt 3, Ibănișteanu 2, Dumitrescu 2, Cristea 1, Bledea, Șiman. Antrenor: Cristian Busuioc.

DACIA MIOVENI – NAȚIONAL RÂMNICU VÂLCEA 37-24 (16-13) Arbitri: Claudiu Gorina / Gabriel Dumitru

Mioveni: Dumitrache – Cîrjan 9, Deaconu 7, Pîrvulescu 6, Toader 4, Necula 4, Banciu 4, Constantinescu 3, Șerban, Taran, Dalea. Antrenor: Daniel Gheorghe.

Vâlcea: Marivca, Datcu, Rus – Neacșu 5, Coman 5, Ailincăi 4, Țîrle 4, Stamin 2, Sandu 2, Trajic 1, Hărdăuț 1, Ghețu. Antrenori: Mia Rădoi, Claudiu Mărășteanu.