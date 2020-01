Valabil de la ora 17:00 pâna la ora 23:00 Județul Maramureş: Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Tăuții-Măgherăuș, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Cicârlău, Fărcașa, Groși, Ardusat, Săcălășeni, Băița de Sub Codru, Băsești, Coltău, Asuaju de Sus, Gârdani; Se vor semnala : ceaţă care local determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m Fenomene asociate : izolat depuneri înghețate (chiciură)