De Ziua Internațională a Muzeelor, marți, 18 mai 2021, Planetariul din Baia Mare vă invită la „Maratonul Misterelor”.

Începând cu ora 9.00, din oră în oră, până la sfârșitul programului, doritorii vor putea urmări un captivant spectacol al universului exotic, în căutarea „Fantomei Universului”, având parte de nenumărate mistere și indicii. Este vorba despre o vânătoare de comori ale universului, un spectacol care aduce în prim plan ideea conform căreia materia întunecată ar putea fi cheia înțelegerii cosmosului.

Acest spectacol de planetariu a fost prezentat în aproximativ 500 de planetarii din întreaga lume, însumând 66 de țări, fiind disponibil în mai mult de 21 de limbi. Tema spectacolului, o explorare incitantă a materiei întunecate, de la Big-Bang la Marele Accelerator de Particule, schițează indiciile existenței materiei întunecate, în viziunea cercetătorului care a numit această materie misterioasă, Fritz Zwicky.

Este o incursiune în coregrafia astrală a galaxiei Andromeda, surprinsă de Vera Rubin și prin mina subterană de aur, locul în care se găsește cel mai sensibil detector de materie neagră de pe pământ. Fascinanta călătorie în timp și spațiu va poposi și la acceleratorul de la CERN.

Creatorul acestui spectacol vizual inedit este nimeni altul decât Michael Barnett, de la Laboratorul Național Lawrence Berkeley și totodată coordonatorul Grupului de Date ale Particulelor, fost coordonator educațional al experimentului ATLAS de la Marele Accelerator de Particule (CERN). Este cunoscut ca fiind fost consultant științific al seriei „Universul Elegant” de la Nova, al filmului „Îngeri și Demoni”, dar și ca realizator al materialelor educaționale prezentate în îndrăgitul serial „Teoria Big-Bang”. Spectacolul este realizat în colaborare cu Universitățile din Texas, Arlington, Michigan, cu Planetariul UT și cu Institutul de Fizică IFIC, al Universității California și al CERN.

Acest spectacol, având ca titlu original „Phantom of the Universe – The Hunt for Dark Matter”, considerat unul dintre cele mai captivante spectacole digitale full-dome de știință pentru planetarii, este un documentar, cu durata de 28 de minute, orientare panoramică, ce se adresează publicului larg, atât copiilor, începând de la vârsta de 6 ani, cât și tuturor adulților pasionați de acest subiect. Premiera mondială a avut loc în anul 2017, iar filmul este pus la dispoziție de RSA Cosmos, audio în limba română, Remus Petre Cârstea. Intrarea este liberă.