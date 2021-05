CENTRU DE VACCINARE DRIVE-THROUGH BAIA MARE

Instituția Prefectului-Județul Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Municipiul Baia Mare, Direcția de Sănătate Publică Maramureș, Baia Mare Value Centre, Nord 6 Riders, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș, Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș și Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Maramureș organizează, în perioada 15 -16 mai 2021, campania de vaccinare DRIVE-THROUGH Baia Mare Value Centre, în parcarea centrului comercial Baia Mare Value Centre. Persoanele care doresc să se vaccineze se pot prezenta, indiferent de localitatea de domiciliu în parcarea centrului comercial, fără programare, prezentând documente de identitate valabile (carte de identitate sau pașaport).

Programul de administrare a dozelor de vaccin Pfizer-BioNTech în centrul DRIVE-THROUGH Baia Mare Value Centre este următorul:

SÂMBĂTĂ 15 MAI – orele 12.00 -20.00

DUMINICĂ 16 MAI – orele 12.00 -20.00

Alege viața! Vaccinează-te acum fără programare!