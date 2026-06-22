Un accident rutier în care au fost implicate mai multe autoturisme s-a produs astăzi pe bulevardul Republicii din municipiul Baia Mare.

Din imaginile surprinse la fața locului se observă că este vorba despre un carambol produs pe una dintre benzile de circulație, mai multe vehicule fiind avariate în urma impactului. La locul evenimentului au intervenit echipaje de poliție și un echipaj medical.

Polițiștii au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru a determina numărul persoanelor implicate.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției echipajelor.

Vom reveni cu informații oficiale