Dramele apropie oamenii și maramureșenii au dat mereu dovadă de altruism. Cazul femeii de la Bârsana care a rămas văduvă cu opt copii mici a mobilizat comunități întregi, dar familia greu încercată are nevoie de ajutor pe termen lung. La acest lucru s-au gândit mai multe maramureșence cu suflet mare care au decis să facă un grup de ajutorare pentru cei mici.

”❗❗❗❗Dragi prieteni este pentru prima dată când apelez la voi si ma adresez în special prietenilor si cunostintelor mele care lucreaza in strainatate.

Rog pe toti cei cu posibilități sa ii ajutam pe acești copii, din Barsana, Maramureș, care in urma cu cateva saptamani au rămas fără tata. Mama acestor copii nu lucrează deoarece ei nu au vârsta necesară pentru a se întreține singuri, cel mai mare are 12 ani, iar cel mai mic 9 luni. Momentan toată lumea o ajuta, dar peste câteva luni toată lumea o sa uite de ei. De aceea, eu împreună cu câțiva prieteni din Germania am decis sa ii punem lunar in cont cat putem, si va rog si pe voi, cei care puteti sa o faceti. Pentru noi, cei din străinătate 10 sau 20 € nu e o suma asa de mare, dar putin cu puțin se aduna asa ca orice sumă este binevenită pentru a ajuta acești copii sa creasca, si sa nu le lipsească nimic.

Mai jos aveți numărul de cont unde puteti sa le trimiteți bani. Hai sa le aducem acestor copii zâmbetul pe buze.

RO88 RNCB 0185 0634 6502 0003

Titular Benta Lenuta-Maria

Contul este în euro

P. S. Tot o data am creat un grup pe fb care este destinat celor care vor sa ajute lunar aceasta familie, acest grup se numeste „O lume mai buna” Acolo o sa încerc să unesc cat mai mulți oameni care doresc să doneze o particica din venitul lunar acestei famili.

Va multumesc!”, a scris pe Facebook Florina Andreica .