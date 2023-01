Maramures Rookie Fest , etapa din circuitul mondial World Rookie Tour , isi deschide portile pentru toti iubitorii de snowboard si schi, in intervalul 02 – 05 Februarie 2023 !

Aflat la cea de-a 2-a editie , etapa desfasurata in statiunea Izvoare, comuna Desesti din judetul Maramures, aliniaza la start peste 100 de sportivi de top, din 12 tari ca: Austria, Germania, Ungaria, Polonia , Cehia, Slovenia, Slovacia, Bulgaria , Ucraina , Serbia , Olanda si bineinteles Romania.

Organizatorul evenimentului este ACS Extrem Rivulus din Baia Mare , unic reprezentant al World Snowboard Federation in Romania. Evenimentele marca Extrem Rivulus, permit tuturor sportivilor si iubitorilor de adrenalina sa participe la concursuri oficiale ( , cu punctaj WSPL si FIS , alaturi de cele mai mari nume din clasamentele mondiale . Este o sansa unica pentru amatori de a arata ce pot , circuitul WRT fiind singurul circuit mondial care permite participarea tuturor sportivilor ( legitimati sau nu ) . Bineinteles concurenta este foarte mare , sportivii se lupta pentru punctaj, clasare cat mai buna in clasamentul mondial, lucru care asigura un show adevarat. Circuitul WRT se adreseaza tinerilor atleti cu varsta sub 19 ani , si se imparte pe 2 categorii de varsta : groms – sportivi sub 15 ani, baieti si fete si rookies – sportivi sub 19 ani, baieti si fete. Pe langa premiile extrem de consistente pentru castigatori ( premii in valoare de 25.000 euro) , primii 3 clasati la fiecare categorie se vor califica automat la Finalele Circuitului Mondial WRT , la Kaprun in intervalul 19-25 Martie pentru snowboard , respectiv la Madonna di Campiglio in intervalul 26- 30 Martie pentru freeski, avand cazarea si taxa de participare platita!

Doritorii se mai pot inscrie la concurs pe www.extremrivulus.ro !

Atletii vor veni la Izvoare incepand de Joi, 02.02,2023 , Vineri avand deja antrenamentele oficiale , iar Sambata 03.02 concursul propriu-zis , premierea si party atat pe partie cat si Izvoare Resort, in Poiana Soarelui.Haideti sa vedeti adevaratul spectacol sportiv si sa va distrati cu Muzica, DJ, si special guest Unguru’Bulan !!!