Mafia Paretto ne omoară încet și sigur, poluând natura!

Sub ochii nepăsători ai autorităților, lichidatorul Paretto legalizează ilegalitățile din vechile perimetre de la REMIN. Fotografiile sunt realizate in Baia Sprie! La fel se intampla peste tot!

In timp ce, REMIN inregistreaza datorii imense la bigetele de stat, Paretto traieste pe spinarea fostei centrale e minelor! Noi, murim, încet si sigur, din cauza acțiunilor mafiei născute pe fostele perimetre miniere!

Ce spuneți?