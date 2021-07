Negocierile pentru putere si interese sunt de cand lumea! Pardon! Sunt postrevoluționare! Aaa! Nu dupa 48! Dupa 89! Au aceiasi actori! Doar ca nu liberali! Ci niste nomenclaturisti si urmasii si celor decedati vopsiti in PNL! Toti au luptat sa puna mana pe avutul obstesc pe care oamenii muncii in comunism l-au creat! Bruma de plus valoare stransa cu sudoarea fruntii de oamenii muncii! Privatizari fictive! Vanzari ale penelistilor care in permanenta au fost in Consiliul Local Baia Mare! La fel ca astazi! Aceiasi Marie cu o palarie mai galbena!

Zilele noastre! Ziarul electronic emm a dat informația cum ca liberalii au negociat bine si vor vota tot ce vrea primarul! Presedintele deputat Bota a ieșit public sa zică ca vor susține proiectele orașului. Care cica sunt cele mai importante! Ipocrizie pura pentru a acoperii mizeriiile imobiliare ale mafiei PNL! Ca si in alti ani! Ei ne negociaza viata noua! A prostilor!

Parfumatul Bota nu a menționat in ce a constat trocul făcut între presedintele judetean Ionel Bogdan, deputatul presedinte municipal Calin Bota si senatorul pierdut Tagarlas. Toti ingalbeniti de trecerea pandemica a anilor!

Va spunem noi, deși pentru cunoscători e simplu, ca s-a retras de pe borderoul de sedinta punctul cu expropriere terenului de pe strada Minerilor, unde unul dintre antreprenori, membru PNL, ar vrea sa construiască un bloc de 6 etaje, deși PUZul eliberat in 2018 era de Parter plus 3 etaje.

Dintr-o data pentru municipiu nu mai era de interes expropriere pentru ștrand.

Cam mult ne-a constat pe noi băimărenii acest troc de peste 100.000.000 de lei imprumutati din banca! Noi nu castigam nimic! Liberalii totul!

Felicitări mafiei PNL! Din nou a reușit sa câștige!

Felicitări cetățenilor care ați votat asemenea parveniți! Asa cum o faceti la fiecare ciclu electoral!

Doamne ajuta!

Acest articol este un pamflet și trebuie tratat ca atare.

Ioan Pop