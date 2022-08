Şi-a găsit soţia şi fiica într-o baltă de sânge ucise chiar de fratele, respectiv unchiul lor, iar mai apoi a avut acelaşi şoc când în casa alăturată descoperea alte trei cadavre, la fel de măcelărite. O imagine pe care nu o va uita prea curând şi cu care va trebui să trăiască o lungă perioadă de acum înainte.

Şocat, bărbatul care a făcut macabrele descoperiri este în stare de şoc. Contactat de reporterul Observator Bogdan Dinu, acesta a mărturisit că nu poate descrie ceea ce simte şi trăieşte acum. „Nu am starea necesară să vorbesc. Nu am cuvinte să descriu starea în care mă aflu în momentul de faţă. Nu am starea necesară, vă rog să mă înţelegeţi”, a mărturisit bărbatul, care este susţinut în prezent de sora sa.

Părinţii şi fratele criminalului vor fi înmormântaţi vineri, în timp ce sora şi nepoata lui vor fi conduse pe ultimul drum sâmbătă. În ceea ce îl priveşte pe criminal, acesta a primit arest pentru 30 de zile. A recunoscut în faţa instanţei că nu va face recurs pentru că „Nu am unde să mă duc!”

Criminalul a fost evaluat în 2004 si a dobândit certificat de handicap permanent, gradul doi. Nu era gradul unul, care necesita asistent. Nu a revenit pentru evaluare că nu a cerut nimeni.

Crimele au avut loc în două case diferite, situate una peste drum de cealaltă. Criminalul locuia cu părinţii şi cu fratele său într-una dintre case. În cealaltă casă trăiau sora şi cumnatul lui, împreună cu fetiţa lor de cinci ani. În cursul nopţii, agresorul şi-ar fi omorât mai întâi fratele, iar după el, părinţii. I-ar fi atacat în timp ce dormeau. Apoi, dimineaţă, după ce a plecat cumnatul său la muncă, a intrat în a doua casă şi le-a ucis pe sora şi nepoata sa. Descoperirea macabră a fost făcută abia ieri după amiază, când cumnatul agresorului s-a întors de la serviciu.

Potrivit unor surse, individul ar fi acționat cu premeditare. Anchetatorilor nu le este clar încă motivul pentru care a săvârșit cele cinci crime. Le-a recunoscut, însă, că totul a pornit de la niște neînțeleri în familie. Printre acestea s-ar număra și faptul că familia ar fi avut în plan să-l interneze pe bărbat. Acesta ar fi aflat și ar fi vrut să oprească acest demers. Astăzi, au apărut și primele rezultate ale autopsiei. S-au observat aceleași traumatisme la toate victimele: lovituri la cap și la ceafă, cu obiecte dure.

Așadar, toate victimele au fost luat prin surprindere. Nu au fost înjunghiate, așa cum s-a crezut inițial, ci atacate cu un ciocan și cu bolovani, potrivit unor surse din anchetă.

Psihiatrul presupusului criminal a declarat pentru Observator că bărbatul nu era violent. Era anxios și închis, motiv pentru care familia îl ținea de mai mult timp în casă.

Casă în care, de asemenea, potrivit unor surse, ar fi ascuns și o agendă în care și-ar fi notat cu lux de amănunte detalii despre cum plănuia cele 5 crime. Bărbatul a fost reținut și va fi adus la instanță, cu propunere de arestare preventivă.