În noaptea de miercuri spre joi, la ora 03.00, în timp ce executau serviciul de patrulare pe strada Unirii din oraș, polițiștii din Borșa au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturism participant la trafic. Întrucât acesta nu nu a oprit la semnal, s-a procedat la urmărirea acestuia în trafic pe o distanță de aproximativ 10 km.

Polițiștii au folosit somarea prin tragerea unui foc de avertisment în plan vertical, iar autoturismul a oprit pe un teren agricol din zona ,,fața gării”, din comuna Moisei.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat de 26 de ani din Borșa și au constatat faptul că autoturismul condus de acesta nu este înmatriculat.

Bărbatul a foat testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero.

Totodată, a fost testat și cu aparatul AquilaScan, iar rezultatul a fost pozitiv la două substanțe interzise, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Borşa unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge şi urină, în vederea determinării prezenţei în organism a substanţelor psihoactive.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neîmatriculat și conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe interzise.