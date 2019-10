Au inceput lucrarile de reciclare in situ pe DN 18B, sectorul cuprins intre km 27+000 – km 41+500, judetul Maramures

Lucrarile vor fi efectuate in regie proprie de Sectia Productie din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj.

Valoarea lucrarilor: 10.239.295,17 lei, fara TVA.

Se vor executa lucrari de reciclare in situ cu aport de agregate de carieră, lianti hidraulici si bituminosi.

Suprafata reciclata se va proteja cu un covor asfaltic din mixtura asfaltica tip BA 16.

Dupa asternerea stratului din mixtura bituminoasa, se vor completa acostamentele la nivelul partii carosabile cu piatra sparta si se vor racorda accesele si drumurile laterale.

Pe acest sector sunt prevazute si lucrari de marcaje rutiere.

De asemenea, pe DN 18B se executa lucrari de consolidare corp drum prin zid de sprijin:

– „Proiectare si Executie pentru stoparea efectelor calamitatilor, repararea drumului DN18B, km 49+348“ localitatea Rohia, judetul Maramures

Valoare contract: 1.876.004,76 lei fara TVA.

– „Proiectare si Executie pentru stoparea efectelor calamitatilor , repararea drumului DN18B, km 6+352“, localitatea Grosi, judetul Maramures

Valoare contract: 2.036.491,56 RON fara TVA.

Participanţii la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea temporară a lucrărilor, precum si restrictiile de viteza instituite in zona!