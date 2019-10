Joi seara, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CS HC Buzău, din etapa a 7-a a Ligii Zimbrilor. Băimărenii s-au impus cu 36-29 (19-13), după un meci viu disputat, în care au condus de la început până la sfârșit.

Minaur a început tare meciul, a condus cu 7-3 (10), după care oaspeții au revenit în joc și au reșit să vină la un gol distanță: 8-7 (13), 11-10 (19). Ne-am apărat apoi mult mai bine, Ciobanu a prins câteva mingi esențiale, am marcat de două ori și din poartă în poartă (de patru ori până la finalul meciului) și la pauză s-a intrat cu 19-13, scor pe care puțini l-ar fi pronosticat după cum a mers prima repriză.

Partea a doua a fost mai lejeră și asta pentru că Minaur și-a făcut-o așa. La 10 minute de la reluare Minaur a avut deja 10 goluri diferență (26-16). Antrenorul Stephane Plantin a fost prudent în a folosi jucătorii de pe bancă, însă finalul i-a dat mână liberă și Minaur a obținut cele trei puncte, victoria această menținându-ne pe locul al doilea. Excelentă evoluția celor două extreme din Cehia, Kotrc (extrem de spectaculos) și Cip, precum și abilitatea de golgheter de valoarea a lui Csepreghi.

Urmează un meci foarte tare, cu Potaissa Turda, dar acela va fi abia săptămâna viitoare.

CS Minaur Baia Mare – CS HC Buzău: 36-29 (19-13)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”; cca 600 de spectatori

Au arbitrat: Daniel Basso și Florin Tofan (Galați)

Aruncări de la 7m: 4-5 (toate transformate). Minute de eliminare: 4-8

Minaur: Ionuț Ciobanu (11 intervenții, a marcat un gol), Adrian Țenghea (4 intervenții) – Milan Kotrc 9/10 (2 din 7m), Alexandru Csepreghi 9/12 (2 din 7m), Tomas Cip 6/6, Vojislav Brajovic 5/9, Teo Coric 2/2, Tudor Botea 1/1, Călin Căbuț 1/1, Janja Vojvodic 1/1, Daniel Mureșan 1/3, Robert Nagy, Andrei Buzle 0/1, Albert Cristescu, Mihai Bușecan, Georgel Haiduc 0/2. Antrenori: Stephane Plantin, Alexandru Sabou și Răzvan Pop

Buzău: Bogdan Manole (8 intervenții), Napoleon Enache (o intervenție) – Shahoo Nosrati 0/5, Zamfir Dumitrana 6/7, Răzvan Mirescu, George Scarlat, Liviu Mironescu 6/6 (5 din 7m), Florin Chrică 1/1, George Roșca 0/1, Andrei Bejinariu 1/2, Andrei Grasu 7/10, Alexandru Ionescu, George Alexandru 0/1, Fabacary Dieme 7/12, Alin Oprea, Marius Anton 1/2. Antrenor Eliodor Voica.

Eliodor Voica (antrenor Buzău): “Nu pot fi bucuros în momentul în care pierd o partidă, dar astăzi eu cred că era foarte greu să câștigăm. Echipa din Baia Mare are un loc meritat doi, un public fantastic, și-au adjudecat cele trei puncte și merită felicitată. Nu pot să-mi îndrept atenția către maniera de arbitraj, îmi place să încerc să îndrept greșelile pe care noi le facem. Rezultatul pe care l-am obținut astăzi nu ne avantajează. Am avut momente bune în joc, dar, în egală măsură am avut și momente mai puțin bune, iar echipa din Baia Mare, care are jucători experimentați a profitat de acest lucru.”

Ionuț Ciobanu (jucător Minaur): “În ciuda scorului de pe tabelă, meciul a fost greu. Știam că Buzăul vine aici să-și joace șansa după victoria surprinzătoare impotriva celor de la CSM, dar, din fericire, am rămas concentrați, am pregătit foarte bine jocul și, alături de public, am reușit să câștigăm.”

Alexandru Sabou (antrenor secund Minaur): “Am știut că vom avea un meci greu, dar l-am tratat foarte serios. Știam că avem probleme în a doua repriză, dar am încercat să rezolvăm probleme. Astăzi ne-a ieșit mai bine și sper să progresăm. Deși scorul nu a arată, eu spun că a fost un meci foarte greu pentru noi. Până la derby-ul cu Dinamo mai este meciul cu Turda și la acel meci ne stă gândul. Trebuie să dăm totul și să tratăm meciul cu dăruire și maximă seriozitate. Noi toți, suporterii și echipa, facem un lucru bun după cum se vede”.

Etapa 7

Dinamo București – CSM Bacău: 27-25

CSM București – AHC Dobrogea Sud Constanța: 20-20

CS Minaur Baia Mare – CS HC Buzău: 36-29

CSM Focșani – Dunărea Călărași: 22-29

CSM Făgăraș – CSM Reșița (vineri, 18.00). Arbitri: Liviu Gheorghiu – Sebastian Hagiu (Vaslui). Obs. Z. Mesaroș (Baia Mare)

Potaissa Turda – Steaua București (sâmbătă, 15.45, TVR 1). Arbitri: Claudiu Belean (Tg. Mureș) – Marcel Sas (Oradea). Obs. Gh. Bejinariu (Pitești)

CSM Vaslui – SCM Politehnica Timișoara (duminică, 20 octombrie)

Clasament

Dinamo București – 21p (210-185) – 7 Minaur Baia Mare – 19p (199-179) – 7 CSM Focșani – 13p (165-158) – 7 Potaissa Turda – 13p (172-162) – 6 Steaua București – 13p (171-163) – 6 Dunărea Călărași – 10p (186-173) – 7 CSM Bacău – 10p (195-191) – 7 CSM Vaslui – 9p (153-156) – 6 CSM București – 8p (181-180) – 7 Poli Timișoara – 5p (152-163) – 6 Dobrogea Sud – 4p (177-178) – 7 CS HC Buzău – 4p (177-193) – 7 CSM Reșița – 1p (162-189) – 6 CSM Făgăraș – 1p (136-166) – 6

Etapa 8. Miercuri, 16 octombrie: Steaua – Dinamo (18.00, TVR 1). Joi, 17 octombrie: Călărași – Vaslui; Reșița – Focșani; Bacău – Făgăraș; CS Minaur – Potaissa; Buzău – Dobrogea Sud; Timișoara – CSM București (18.00, TVR HD)