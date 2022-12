Hermannstadt a fost revelația primei părți a sezonului din Liga 1 și a încheiat en-fanfare anul 2022, cu victorii în fața primelor două clasate, Farul (4-0) și CFR Cluj (1-0).

Hermannstadt, depunctată! Sibienii au pierdut 9 puncte ”dintr-un foc”

Gruparea sibiană a încheiat anul cu 33 de puncte, pe locul șase, poziție care asigură accederea în play-off, însă Comisia pentru Acordarea Licenţei Cluburilor le-a făcut o surpriză neplăcută înainte de sărbători elevilor lui Marius Măldărășanu.

Hermannstadt a fost sancționată cu 9 puncte din cauza unor datorii mai vechi, astfel, potrivit clasamentului actualizat de pe site-ul frf.ro, sibienii ocupă acum locul 9, cu 24 de puncte, la doar cinci lungimi peste primul loc direct retrogradabil, ocupat de UTA Arad.

Pe poziția a șasea în ierarhia Ligii 1 este acum Sepsi, cu 32 de puncte.

Clasamentul Ligii 1, după depunctarea lui Hermannstadt / Foto: frf.ro

Marius Măldărășanu a dat asigurări că Hermannstadt și-a revenit din punct de vedere financiar

De-a lungul anului 2022, Hermannstadt s-a confruntat cu mai multe probleme financiare, însă, după ultimul meci, cel cu CFR Cluj, antrenorul echipei, Marius Măldărășanu, a transmis că situația s-a îmbunătățit.

”Este o victorie mare, un an extraordinar. Cu un play-off în Liga 2 aproape perfect, care a adus promovarea și acest parcurs, care nu pot să zic că a fost perfect pentru că puteam mai mult, dar a fost unul foarte bun.

Am mai spus-o. Când se vorbește de partea financiară, nu prea este normal să vorbesc eu. Dar cum am vorbit când lucrurile nu erau în regulă, acum pot să spun că lucrurile sunt în regulă. Salariile sunt la zi, sunt cesiuni pe bonusurile de promovare, primele la zi. Mai sunt niște chirii, dar nu se pune problema. Lucrurile sunt așa cum trebuie.

Știți cum spune lumea: în momentul în care se scrie că și-au luat salariile și apar rezultatele negative, lumea spune că nu mai dau jucătorul tot. Nu este adevărat, dacă se întâmpla asta, este doar o coincidență. Dar cum am gândit jocul – știam că CFR forțează foarte mult acasă, cu doi atacanți…

Am rămas în doi fundași centrali, a trebuit să improvizăm. Îl felicit și pe Buti (n.r. – Butean) pentru că a jucat acolo (n.r. – fundaș central). Mi-a spus să nu-l mai bag niciodată în acea poziție pentru că nu mai are repere. I-a fost foarte greu. Au dat totul, s-au dublat bine, am avut momente în care am suferit. Ce să spun? Povestea continuă.

Vor fi sărbători fericite. Era și dacă pierdeam și acest meci. Îmi doresc ca de la 1 ianuarie să fim așa buni, cum suntem în această lună. Parcă atunci revenim iar la supărări, la reproșuri. Îmi doresc un an cel puțin la fel de bun ca acesta”, a declarat Marius Măldărășanu, la finalul partidei cu CFR Cluj.