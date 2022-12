Românca este însoțitoare de zbor la o companie aeriană qatareză, unul dintre cei mai importanți sponsori ai Cupei Mondiale 2022.

Adriana Paul este stabilită la Doha din 2017 și s-a numărat printre cele 10 stewardese care au urcat pe podium după ultimul act al Cupei Mondiale. Tânăra a ținut trofeul acordat celui mai bun jucător al competiției, care a ajuns la Lionel Messi.

„Am fost selectată dintre 15.000 de candidați ai companiei noastre. Am fost norocoasă să fiu aleasă. Consider, însă, că în ultimii cinci ani mi-am arătat meritul. Sunt cinci ani frumoși de când lucrez aici, sunt foarte mândră. Am descoperit cele mai frumoase locuri datorită job-ului pe care-l am.

Eu sunt fata de la țară, vin tocmai din Bârsana, din Maramureș. Am stat cu bunicii, părinții. Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală. Dacă aș spune aceste lucruri cuiva care locuiește aici, nu m-ar crede. Am plecat din România acum opt ani, am locuit trei ani în Londra și, pe urmă, am venit în Qatar în 2017.”, a declarat Adriana Paul, pentru playsport.ro.

Plecată de opt ani din România, Adriana Paul mai are doar amintiri din copilărie despre fotbal.

„Nu cunosc fotbalul românesc. Am plecat de mult și nu credeam că voi fi într-un context ca acesta, cu finala Cupei Mondiale. Îmi amintesc, din copilărie, de Gică Hagi, Gică Popescu, Steaua, CFR Cluj. Mi-aș fi dorit ca românii să viziteze Qatarul dacă România s-ar fi calificat la acest turneu.”, a mai afirmat Adriana Paul.

„A fost o experiență de nedescris, m-am bucurat enorm că am avut șansa să fiu aleasă dintre 15 mii de însoțitori de zbor ai companiei noastre, să trăiesc live acele emoții. Trofeul a fost greu, probabil cântărea vreo șase kilograme, îmi tremurau mâinile în continuu”, a concis Adriana Paul